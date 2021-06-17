القوى العاملة : تعيين 273 شاباً .. وتحرير 45 ...

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 273 شاباً ، منهم 11 شاباً من ذوي الإحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 581 شاباً ، كما تم استخراج 586 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة.

وقال الوزير: إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 198 منشأة بنظام الدوري والحملات ، والإعادة على 90 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 26 محضراً ، وبحث 6 شكاوى ، وتم عقد 2 ندوة توعية بشركة سيجاس بدمياط الجديدة ، ومركز التدريب المهنى بدمياط .

تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الأطروش مدير المديرية ، أشارت فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر مايو الماضي بالتفتيش على 145 منشأة ، وإعادة التفتيش على 110 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 45 محضر سلامة وصحة مهنية ، وعمل 8 مذكرات غلق إداري ، وعمل 3 ندوات توعية ، فضلاً عن تلقى 31 شكوى وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال 13 شكوى منهم ، و شكوتين منها مستوفاة ، و 16 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة .

أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً و إجتماعياً حيث قامت المديرية بصرف منح بلغت 770 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 1540عاملاً من المسجلين بالمنظومة ، وصرف 27 ألفاً و110 جنيهات للرعاية الصحية لـ 20 عاملا.

وفى مجال التدريب المهنى ، قامت المديرية بتنفيذ دورة تدريبية على مهنة كهرباء المنازل لـ 10 متدربين ، ودورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات بوحدة التدريب المتنقلة بقرية أبو راشد ، كما يتم التدريب على مهنة التفصيل والحياكة ، والتبريد والتكييف و وكهرباء الإلكترونيات لـ 39 متدرباً بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة.

وأضافت مدير المديرية ، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 409 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.