انت الان تتابع تفاصيل خبر تابع أقوي عروض رنين السنوية من 10/6وحتي 10/7 “على وش جواز” 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض رنين باتت من أقوي باقات العروض والتخفيضات التي يهتم بها الكثير من عملاء شركة “Raneen” في جمهورية مصر العربية، وعلى ذلك فيعرض “مصر فايف” أقوي العروض السنوية لشركة رنين مهرجان “على وش جواز”، والتي هي سارية من يوم 10/6 وحتي 7/10/2021, وتجدر الإشارة إلى إحتواء مجلة العروض على مختلف الادوات والأجهزة المنزلية والكهربائية وكافة تجهيزات العروس.

مسابقة “رنين” لحديثي الزواج من 1/1 إلي 10/7/ 2021

أطلقت مؤسسة رنين مسابقة قوية وتعد هي الفريدة من نوعها، حيث يمكن لآي من الشباب حديثي الزواج التقديم بها، ويكون التقديم فقط لمن يكون تاريخ زواجه مابين 1/1 وحتي 10/7/2021, وعليه فتقدم الشركة قسائم وهدايا مميزة للفائزين لكي تساعدهم على استكمال ما نقص من الجهاز، كما يمكنك معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالمسابقة من خلال الدخول على الموقع الرسمي لشركة رنين الموجود أسفل هذا التقرير.

وجدير بالذكر أنه يستطيع كافة عملاء رنين الاستفادة من عروض رنين المطروحة عن طريق آي فرع تابع للشركة في مختلف المحافظات المصرية، كما يُمكن كذلك الطلب والاتصال “online” ليصلك المندوب إلي باب المنزل في اسرع وقت ممكن، حيث يساهم ذلك في الحد من انتشار الفيروس المستجد كورونا في البلاد.

عروض رنين من 10/6 إلي 10/7/2021:

– يُمكنك الاستفسار والتقديم للمسابقة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لرنين>> فقط إضغط هنا.

– كما هناك خط ساخن يمكنك من التحدث مع أحد موظفي خدمة العملاء التابعة لـ معارض رنين، وذلك عن طريق الإتصال على الرقم الأتي: tel 16113.

– والآن تعرف على مجلة عروض رنين المقدمة للمقبلين على الزواج حديثاً، من خلال متابعة مجلة العروض التالية: