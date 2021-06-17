انت الان تتابع تفاصيل خبر تقرير شامل عن كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - الاستعلام عن مخالفات المرور 2021، قد تصدر محركات البحث المحلية وكذلك السوشيال ميديا من مالكي المركبات بأنواعها المختلفة “السيارات والدرجات النارية وغيرها”، وذلك نظراً لخوف المواطنين من الذهاب إلى مقرات وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية، كما يرجع ذلك إلي بسبب بعد المسافة ومن ناحية أخرى بسبب إنتشار فيروس كورونا الوبائي في مصر والعالم (كوفيد19-)، ومن ناحية أخرى تأتي تلك الأنظمة الرقمية الجديدة ضمن مخططات الحكومة المصرية للرقمنة والتحول من الأنظمة التقليدية المتبعة إلي أنظمة إليكترونية جديدة، من شأنها أن ترقي بكافة الخدمات الحكومية المختلفة المقدمة للعامة، وعلى ذلك نتناول في هذا التقرير من خلال موقعنا مصر فايف، كافة المعلومات الهامة الخاصة بجميع خدمات المرور في مصر من إستعلام مخالفات- سداد رسوم- تقديم تظلمات- أنواع المخالفات المرورية- إصدار تراخيص- وضرائب مركبات، كل ذلك وأكثر تعرفة من خلال متابعة هذا التقرير، كما يحتوي على فيديو مرفق موضح به خطوات إجراء الاستعلامات بأنواعها، كما يحتوي هذا التقرير أيضاً على كافة الروابط الرسمية التي يمكنك من خلالها الحصول على الخدمات المراد معرفتها.

خدمات بوابة الحكومة المصرية| الاستعلام عن مخالفات المرور 2021

وقد أطلق مؤخراً مركز معلومات النيابة العامة المصرية بإدارة التحول الإلكتروني لإنفاذ القانون، الخدمات المرورية من خلال المنصة الرسمية التابعة للموقع، والذي يتيح تلك الخدمات منها خدمة؛ الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 المسجلة على رخص السيارات في مصر بكافة أنواعها ورخص القيادة كذلك، إضافة إلى إمكانية معرفة نماذج المخالفات المسجلة عليها إليكترونيا ً.

والآن نقدم وسيلة من أقوي وسائل إجراء الاستعلامات عن المخالفات المرورية عن طريق بوابة الحكومة المصرية، فقط عليك التأكد من صحة البيانات اللازمة لاستكمال عملية الاستعلام على مخالفات المرور، ثم بعدها عليك إتباع الأتي:

الدخول على رابط البوابة، إضغط هنا.

ثم الدخول على خانة خدمات المرور.

ثم إدراج البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لذلك.

إضغط على>>إستعلام.

الخدمات المقدمة من بوابة الحكومة المصرية 2021

تحتوي بوابة مصر الإلكترونية على العديد من الخدمات الهامة أيضاً، والتي تُمكنك من إتمامها إليكترونياً من منزلك، كما تعمل الحكومة المصرية بإستمرار على التطوير الرقمي وتيسير كافة المعاملات والخدمات العامة، لذلك وجب التنويه عنها نظراً لأهميتها لدي شريحة كبيرة من المواطنين في كافة محافظات مصر.

خدمة الوثائق الشخصية.

خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور 2021- السداد- التحصيل إليكترونياً للضرائب.

تسجيل القراءة لعداد الكهرباء.

كذلك بوابة المشتريات الحكومية.

الخرائط الحكومية.

وظائف في الحكومية المصرية.

خدمات المرور.

خدمات القنصليات.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2021- وزارة الداخلية المصرية

كما تقدم وزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي الكثير من الخدمات التي تهم كافة المواطنين، كما تحرص الوزارة على إتمام مختلف الخدمات بصورة مجانية، حيث أنه لا يوجد آي رسوم على كافة خدمات الموقع، ولكن في حالة سداد الغرامات أو دفع رسوم مستخرج على سبيل المثال، فهذا لا يعد بمثابة رسوم للخدمة المقدمة على شبكة الإنترنت، وانما تعد من الرسوم الواجب سداداها للجهات المختصة نظراً لتضمين الخدمة تلك الرسوم، وذلك سواء عبر الإنترنت أو من خلال مقر الوحدة، والتي تتمثل فى التالي:

إصدار شهادات ميلاد مميكنة. كذلك إستخراج شهادة ميلاد أول مرة. إستخراج شهادات وفاة. إصدار وثائق الزواج. إستخراج وثائق الطلاق. قيد عائلي مميكن. استخراج قيد فردي. إستخراج بطاقات الرقم قومي. كافة خدمات كبار السن وأيضاً من ذوي الاحتياجات الخاصة.. شراء استمارة الرقم القومي. الإستعلام عن خدمات الأحوال المدنية في مصر. إستخراج صحيفة حالة جنائية>> الذي يطلق عليه (فيش جنائي). تجديد تصاريح العمل. إستخراج بدل فاقد لتصريح العمل. شهادات المخالصة. الإستعلام عن تصاريح العمل. يمكنك الآن الدخول على الموقع من الضغط هنا.

استعلام مخالفات المرور 2021- النيابة العامة المصرية

حيث تعد هذه وسيلة أخري تساعدك على إتمام عمليات الدفع والإستعلام عن مخالفات المرور المسجلة على السيارات أو رخص القيادة، فقط عليك التأكد قبل البدأ في عملية الاستعلام، من وجود جهاز زكي متصل بالإنترنت، بعدها يمكنك الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 من هاتفك بنجاح، وذلك من خلال إتباع عدة خطوات بسيطة تتمثل فى التالي:

تسجيل الدخول>> الرابط الرسمي لنيابة المرور، إضغط هنا.

إختيار نوع الإجراء الذي تريد من خدمات>> الإستعلامات- تقديم التظلمات- سداد المخالفات- تجديد رخصة القيادة.

إدراج المعلومات المطلوبة في الخانات المخصصة لها بعناية.

مراجعة البيانات والمعلومات الشخصية المدرجة، والتأكد من صحتها، وإصلاح آي أخطاء موجوده حتي لو كانت أخطاء لغوية.

ثم إضغط>> الاستعلام على مخالفات المرور.

كما يمكنك متابعة الفيديو التالي والتي تم إعداده من قبل محرر هذا التقرير ومعرفة كافة الخطوات التي يجب إتباعها.الإستعلام عن مخالفات المرور 2021

طرق سداد المخالفات المرورية إليكترونياً 2021

أصبح الآن هناك العديد من الأنظمة الجديدة والمتطورة التي تمكنك من سداد كافة المديونية المستحقة الدفع سواء كان دفع المخالفات المرورية أو غير ذلك، كما تعد تلك الأنظمة آمنة تماماً نظراً لإعتماد الكثيرين عليها في إتمام عمليات الدفع، كما تمكنك من إستلام كود (ريسيت) يفيد بإتمام عملية الدفع، وتعد أشهر تلك الأنظمة مايلي:

نظام فوري. تطبيق مخالفاتك. البريد المصري.

كذلك تمكنك منصة نيابة المرور من تقديم التظلمات على المخالفات المرورية، والتي من شأنها أن تخفض بعض من القيمة المالية لهذة المخالفات، فقط عليك إختيار الخانة المخصصة التظلمات ومتابعة كافة الخطوات المطلوبة.

تابع الشروط المطلوبة لتجديد رخصة السيارة طبقاً للقانون الجديد:

قد يهمك أيضاً بعد الاستعلام عن مخالفات المرور 2021، معرفة شروط تجديد رخصة السيارة بعد إنتهاء فترة سريانها، وذلك لكي لا يتم إضافة آي من غرامات التأخير على السيارة الخاصة بك، والتي تتمثل في التالي:

يجب أن يكون نوع الترخيص ملآكي.

يجب أن يقوم مالك المركبة بسداد الرسوم مستحقة الدفع والمخالفات وكذلك التأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة.

لا يجوز تجديد الرخصة في حال وجوب الفحص الفني أو حظر بيع أو عدم وجود الملصق الإليكتروني على السيارة.

طرق إصدار الرخصة الإلكترونية- بوابة مصر الرقمية

الدخول إلى الرابط الرسمي للموقع، إضغط هنا. الكبس على بند خدمات المرور «مركباتي» ادخال رقم لوحات المركبة المطلوب تجديدها. إدخال جميع البيانات الخاصة بمالك المركبة . سداد جميع المخالفات ان وجدت. إختيار طريقة إستعلام الرخصة، إما عن طريق وحدة المرور التابع لها المستخدم، أو عن طريق التوصيل إلى المنزل، وفي هذه الحالة يتم إدراج عنوان المنزل بالتفصيل.

تعرف الآن على ضرائب مركبات النقل السريع

يمكنك أيضاً من خلال موقعنا مصر فايف بعد إجراء عملية الاستعلام عن مخالفات المرور 2021، معرفة كافة تفاصيل الضرائب على مركبات النقل السريع سنوياً، فقط تابع الأنيق:

15 جنيهاً سنوياً للسيارات التى سعة محركاتها تكون أقل من 1000 سم 3.

18 جنيهاً سنوياً للسيارات التى تكون سعة محركها 1000 سم 3، ولا تزيد عن 1300 سم 3.

30 جنيهاً سنوياً للسيارات التى تكون سعة محركها 1300 سم 3 ولا تزيد عن 1600 سم 3.

50 جنيهاً سنوياً للسيارات التى تكون سعة محركها 1600 سم 3، ولا تزيد عن 2000 سم 3.

90 جنيهاً سنوياً للسيارات التى تكون سعة محركها 2500 سم3.

120 جنيهاً سنوياً للسيارات التى تكون سعة محركها على 2500 سم 3 فأكثر.

– كما تكون ضريبة الرخصة التجارية (50 جنيهاً) سنوياً، وضريبة الرخصة المؤقتة (1 جنيه) عن اليوم الواحد فقط.

– كما تكون الضريبة المستحقة على الجرار المفرد أو يقطر مقطورة زراعية، وكذلك عن كل آلة لها عجلات تسير على الطرق وغير معدة كذلك لنقل الأشخاص أو الأشياء، فتكون (2 جنيهاً) سنوياً فقط.



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