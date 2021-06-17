/636189/شراكة-مصرية-كندية-لتأسيس-سكوير-سيفين-للإستشارات-العقارية

تواصل السوق المصرية جذب مزيد من الشركات المهتمة والعاملة في مجال الاستثمار العقاري؛ وهذه المرة يتم الكشف عن تأسيس شركة سكوير سيفين للإستشارات العقارية؛ والتي سيتم اعلان كافة تفاصيلها في حفل ضخم يوم الأحد الموافق 20 يونيو 2021 فى أحدى فنادق القاهرة.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن مواصلة السوق المصري جذب الاستثمارات حيث تم تأسيس شركة سكوير سيفين للإستشارات العقارية.

شراكة مصرية كندية لتأسيس سكوير سيفين للإستشارات العقارية

وسيتحدث في الحفل مؤسسا سكوير سيفين وهما الأستاذ على عبد الغفار؛ الخبير العقارى صاحب التاريخ الطويل فى ادارة الشركات العقارية والتسويق؛ و الأستاذة ميراندا جرجس الخبيرة العقارية ووكيل الشركة العالمية بيرك شاير هاثواى – كندا إحدى شركات المجموعة الاقتصادية الأكبر (وارين بافت).

الخبير العقارى: سكوير سيفين ستكون شركة استشارات عقارية متعددة الجنسيات

وقال على عبدالغفار، الخبير العقارى، إن سكوير سيفين ستكون شركة استشارات عقارية متعددة الجنسيات؛ كما أنها تعد أولى الشركات التى تعمل فى مجال تصدير العقار فى مصر ومن المتوقع أن تقوم بجذب استثمارات خارجية وعملة صعبة من خلال حلول عقارية للتماشي مع سياسة الدولة في وضع العقار المصري على الخريطه العالميه من خلال التصدير.

واضاف ان المهتمين بالسوق العقارى ينتظرون الكثير من هذه الشراكة المصرية الكندية خصوصا مع اعلان زيارة وفد من الشركة العالمية بيرك شاير لمصر لدراسة أوضاع السوق العقارى المصرى وامكانية التوسع فيه .

في حين قالت ميراندا جرجس؛ إن الخدمات العقارية المتنوعة التى ستقدمها سكوير سيفين تتنوع بين تسويق مشروعات كبرى إدارية وطبية وفندقية وسياحية , بالاضافة الى خدمات تقييم العقار وادارة الاصول العقارية التى يضمنها فريق متخصص لخلق شراكات متعددة لادارة الأصول .

ومن المتوقع أن يشهد حفل إطلاق سكوير سيفين حضور العديد من الوزراء ولفيف من أعضاء مجلس النواب ورجال الأعمال والمطورين العقاريين؛ اذ يعد الحدث محركا اقتصاديا حقيقيا لسوق العقار فى مصر.

وتشهد مصر منذ عدة سنوات طفرة عمرانية وعقارية يتم تنفيذها بشراكة حكومية خاصة؛ ادت لوضع السوق المصرية في صدارة الاهتمامات بمنطقة الشرق الأوسط؛ تزامنت مع اطلاق عدة مشروعات سكنية وساحلية يتم تسويقها في داهل مصر وخارجها.