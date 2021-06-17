وزير الخارجية: مصر ملتزمة بالتعاون مع كافة الشركاء لتدعيم أُسس الاستقرار والسلام حول العالم

/636191/وزير-الخارجية-مصر-ملتزمة-بالتعاون-مع-كافة-الشركاء-لتدعيم-أسس-الاستقرار-والسلام-حول-العالم

شارك وزير الخارجية، سامح شكري، في الاحتفالية التي تنظمها الوزارة بمناسبة اليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة بالتعاون مع الأمم المتحدة في مصر.

كلمة وزير الخارجية فى اليوم الدولى لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة

وقال وزير الخارجية، سامح شكرى، في كلمته بمناسبة اليوم الدولي لحفظة السلام:« الوزير سامح شكري يؤكد إيمان مصر الراسخ بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والتزامها بالتعاون مع كافة الشركاء لتدعيم أُسس الاستقرار والسلام حول العالم».

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن حديث وزير الخارجية، سامح شكرى بمناسبة كلمته فى اليوم الدولى لحفظة السلام، وإليكم التفاصيل:-

وزير الخارجية: بعثات الأمم المتحدة تؤدى مهام معقدة

وتابع وزير الخارجية سامح شكري:« بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تؤدي مهام معقدة في مناطق نزاع متقلبة، وهي مُهددة من قبل أنشطة الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة، مما يُعرض قوات حفظ السلام لخطر كبير».

وأضاف وزير الخارجية سامح شكري:« وإذ أتقدم لأُسر الشهداء بخالص وأحّر التعازي في مصابهم الأليم، فأنني أتوجه بتحية إعزاز وإجلال لأرواحهم الطاهرة التي فاضت أثناء تأدية واجبها من أجل إحلال السلام والاستقرار في العالم».

وزير الخارجية يوجه حديثه لسيد مصر

وأختتم وزير الخارجية سامح شكري، حديثه قائلًا:« إلى سيدات مصر ورجالها العاملين تحت رايات الأمم المتحدة في قوات حفظ السلام: إن مصر، والعالم أجمع، يدينان لكم بخالص العرفان والاحترام، إنكم تمثلون التزام مصر الراسخ وسعيها الدؤوب نحو عالم أكثر سلاماً واستقراراً. إن تضحياتكم النبيلة لم ولن تُنسى أبداً».