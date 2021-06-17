/636192/ذوق-ومهارة-وإبداع-صناعة-الأثاث-المنزلى-من-الخرزان-داخل-ورشة-بامبو-عادل- بالبحيرة

تعتبر صناعة البامبو من الصناعات اليدوية التي تدل دلاله قاطعه على ذوق ومهارة وإبداع الفنان الذي يتخذها حرفة له نظرا لتعدد الأشكال التي يبتكرها من الأثاث المنزلى من الخرزان.

وتشتهر محافظة البحيرة بصناعة الأثاث المنزلى من الخرزان لكثرة الورش التي تعمل في مجال صناعة البامبو.

تجول موقع دوت الخليج داخل احدي الورش بطريق دمنهور دسوق بمحافظة البحيرة لعرض ومعرفة مراحل عملية تصنيع الأثاث المنزلى من الخرزان والتي يطلق علية ورش البامبو وكان لنا هذا اللقاء من داخل ورشة بامبو عادل.

في البدايه يقول عادل عيد صاحب أحد ورش صناعة الأثاث البامبو تعلمت هذه المهنه منذ اكثر من 26 عام في احد الورش بمحافظة الإسكندرية ثم انتقلت الي محافظة القاهرة ثم تيسر لي الحال وتم فتح هذه الورشة في البحيرة منذ عشرة أعوام وتعد هذة المهنة من المهن الشاقة التي تعتمد علي مهارة عالية وفن وتحتاج الي عامل مدرب ليستطيع الاتقان واظهار الشكل الجمالي والتراثي.

مراحل تقطيع الخرزان

تبدأ المرحلة الأولى بتقطيع اعواد الخرزان علي حسب الأشكال المطلوبة سواء من الخرزان الأحمر أو الأبيض، ثم المرحلة الثانية وهي عملية التشكيل علي النار لتسهيل عملية التصنيع، ثم يتم تحولة الي المرحلة الثالثة وهي عملية التفنيش علي حسب نوعية الشغل المطلوب سوا انتريهات اوطربيظات او كراسي او هزازات ثم المرحلة الرابعة وهي عملية السنفرة والرش والتجهيز للعرض،وتستغرق هذة المراحل بعض الوقت من 3 ساعات الي 12 ساعة علي حسب الكرسي المطلوب،او الأثاث المطلوب.

يقول عم عادل مهنة صناعة البامبو تحتاج إلى عمال مهرة ومضربة لتمكين من الاتقان في العمل، وتعتبر كل مرحلة من هذة المراحل لها العامل المتخصص لها، ويوجد بعد العمال المهره يتمكن من عمل جميع هذة المراحل.

تكاليف التصنيع

يقول عم عادل هذة المهنة مكلفة جدا لغلو المادة الخام والتي تستورد من الخارج ويبلع سعر عود الخرزان الواحد طول ثلاث امتار 70 جنية كما يوجد بعض الاصناف من الخرزان والتي تدخل في عملية التصنيع سعر الكيلو يتجاوز الالف جنية، وتبدأ اسعار الكراسي من 350 الي 800 جنية علي حسب النوع المطلوب.

عملية التسويق والبيع

يقول عم عادل عيد إن الجمهور الذي يقبل علي أثاث البامبو غالبا ما يكون من ذوي المستوي الاقتصادي المرتفع نظرا لارتفاع سعر أثاث البامبو‏، وربما يكون من اصحاب الشاليهات والكافيها والقري السياحية،وبعض المنازل، ويتم عرض هذه المنتجات من خلال العرض علي صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا او من خلال المعرض الخاص بنا علي طريق دسوق دمنهور