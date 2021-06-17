/636183/هشام-حسين-يتقدم--بطلب-إحاطة-بشأن-انتشار-الباعة-الجائلين-في-أكتوبر

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، عن دائر الهرم وأكتوبر والواحات، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للهمندس عاصم الجزار وزير الإسكان، بشأن انتشار الباعة الجائلين في مدينة السادس من أكتوبر.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم النائب هشام حسين بطلب إحاطة بشأن الباعة الجائلين

انتشار الباعة الجائلين

وقال النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب،في طلب الإحاطة: انتشار الباعة الجائلين في عدد كبير من مناطق أكتوبر ، حتى أصبحت ظاهرة تتطلب البحث عن إيجاد حل، لاسيما في ظل ما تسببه من أزمات للمارة والسكان.

وأشار النائب هشام حسين،أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب،إلى أن الباعة الجائلين يعملون بدون أي ضوابط أو رقابة، فضلا عما يسببه انتشارهم من حالة إزعاج وتعطيل حركة المرور، وتعدد شكاوى المواطنين منهم.

منع انتشار الباعة الجائلين بصورة عشوائية

وطالب النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، بضرورة وضع حل لهذه الأزمة، وتوفير أماكن لائقة للباعة الجائلين بشكل منظم يحفظ حقوقهم وحقوق الدولة، فضلا عن منع المشكلات الناتجة عن انتشارهم بصورة عشوائية