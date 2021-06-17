/636184/استقالة-المدير-الفني-للترجي-التونسي-سابقا-من-تدريب-سوريا-تفاصيل

أعلن التونسى نبيل معلول المدير الفنى لمنتخب سوريا استقالته من قيادته ، بعد أن أخطر الاتحاد السورى لكرة القدم بقراره، وذلك بسبب عدم حصولة علي مستقاته المالية خلال الفترة الماضية.

ويرصيد دوت الخليج تفاصيل استقالة نبيل معلول:

وقال نادر داوود مساعد نبيل معلول فى تصريح للإذاعة التونسية: "وجه المدرب نبيل معلول مكتوبا للاتحاد السوري يطلب فيه فسخ عقده رسميا لعدم حصوله على مستحقاته لمدة 15 شهرا، لقد تعاقدنا مع الاتحاد السوري للإشراف على المنتخب السوري منذ مارس 2020، وحتى اليوم لم نحصل على أي مستحقات".

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وأختتم قائلاً:”رغم ذلك واصلنا العمل وبعد المعسكرات تأهلنا للدور الثاني للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، ولنهائيات كأس آسيا 2023، هناك أحاديث من هنا وهناك وما أستطيع تأكيده أن نبيل معلول لم يتقاض دينارا واحدا، لذلك قام بطلب لرئيس الاتحاد السوري لكرة القدم يوم 18 مارس الماضي، لتمكينه من مستحقاته".

والجدير بالذكر ان كان يتولي نبيل معلول منتخب تونسي وفريق الترجي التونسي، حيث واجه النادي الأهلي عددة مرات.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها فى السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي والترجي القادمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على شبكة قنوات beIN Sports HD .

وقد تأهل الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3 -1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي المسابقة .

بينما تأهل الترجي التونسي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 3 - 2 بركلات الترجيح في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.