/636185/طارق-رضوان-يطالب-بصياغة-استراتيجية-جديدة-لحماية-حقوق-الطفل-الافريقى

طالب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، من جميع الدول الافريقية وهى تحتفل اليوم ١٦ يونيو باليوم العالمى للطفل الافريقى، والذى يصادف الذكرى السنوية لاتفاقية حقوق الطفل، والتي ساعدت على إحداث تحول في حياة الأطفال في جميع أنحاء العالم،بصياغة استرتيجية جديدة تكفل حماية حقوق الطفل الافريقى، والحصول على جميع حقوقه والقضاء نهائياً على ظاهرة عمالة الاطفال داخل جميع دول القارة السمراء.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن حديث رئيس لجنة حقوق الإنسان على اليوم العالمي للطفل، الذى يحتفل به العالم اليوم، وإليكم التفاصيل:-

خلو الاقليم الافريقي من شلل الاطفال البري

وأشاد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بما تحقق من انجازات لصالح اطفال العالم فى مقدمتها تحقيق تراجع بأكثر من 50% في وفيات الأطفال دون سن الخامسة، وتقلص عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية إلى النصف، فضلا عن توفير مياه شرب نظيفة لـ2.6 بليون طفل إضافي مقارنة بما كان عليه الحال في عام 1990، اضافة الى مصادقة اللجنة الإقليمية الأفريقية للإشهاد على خلو الإقليم الأفريقي للمنظمة من شلل الأطفال البري بعد أكثر من أربع سنوات دون تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس، مؤكدا أن بهذا الإنجاز التاريخي، أصبحت خمسة من أقاليم المنظمة الستة - التي تمثل أكثر من ٩٠% من سكان العالم.

تغليظ العقوبة على التنمر

ووجه النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، تحية قلبية للدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لاهتمامها الكبير بحقوق الطفل المصري، ووضعها على قائمة الأولويات والتأكيد على انه له الحق الأصيل في الرعاية والاهتمام من جانب الدولة في مجال الحماية الاجتماعية وتحقيق سبل الحماية للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية و الصحية والبيئية، مشيداً بالانجازات الكبيرة التى حققتها مصر لصالح الطفل المصرى ومنها التصديق على قانون رقم 189 لسنة 2020 من قانون العقوبات، الخاص بتجريم "التنمر" وتغليظ عقوبة القانون الخاص بجريمة "ختان الإناث" بالإضافة إلى تخصيص شهر يونيو من كل عام للتوعية ضد هذه الجريمة وتخصيص 250 مليون جنيه مصرى لخدمات رعاية الطفل من الموازنة العامة للدولة.

مؤسسات الرعاية الاجتماعية

وأشار طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إصدار وثيقة معايير لجودة مؤسسات الرعاية الاجتماعية وفقاً لمنهجية علمية، واستناداً علي المعايير الدولية، فضلا عن تعديل اللائحة النموذجية المنظمه للعمل بمؤسسات الأيتام يتضمن جميع المحاورالتي تساهم في تحقيق بيئة آمنه لرعاية الأطفال «سياسة الحماية»،اضافة الى تنفيذ قافله للكشف والفحص المجاني ٤٠٠ إبن وإبنه من أبناء مؤسسات الرعاية ب ٤٤ دار.

كما ثمن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بإطلاق مصر للعديد من المبادرات وبرامج مثل مبادرة "كورال أطفال مصر"، مبادرة "لعيبة بلدنا"، مبادرة "تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية "، برنامج "أطفال بلا مأوى"، "وحدة حماية الطفل"، برنامج "تنمية الطفولة المبكرة"، برنامج "تحسين جودة الطفولة المبكرة"، الحملة القومية لمكافحة التقزم و الانيميا و السمنة لطلاب المدارس مؤكداً أهمية هذه المبادرات لتنمية مهارات الاطفال والقضاء على مشكلاتهم.