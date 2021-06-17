« ضربنى علشان المحضر.. وزوجي مريض».. ننشر أقوال ضحية جزار السلام أمام جهات التحقيق

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أمرت النيابة العامة في الساعات الماضية، حجز جزار في منطقة السلام على ذمة التحريات على أن يعرض على النيابة صباح اليوم، وذلك على خلفية انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ظهر خلاله وهو يتعدى بالضرب على سيدة مسنه بسبب مشاكل على إيجار محل.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن أمر النيابة العامة بحجز جزار فى منطقة السلام على ذمة التحريات، وإليكم التفاصيل:-

رصد مقطع فيديو علي التواصل الإجتماعي« فيسبوك»

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد رصدت انتشار مقطع فيديو على الإنترنت « فيسبوك»، وبالفحص اتضح أن المجني عليها قد حررت من قبل محضرا بالضرب ضد المتهم في قسم شرطة النهضة، وبعد تقنين الإجراءات وضبط المتهم، اتضح أن مقطع الفيديو خاص بواقعة جديدة لتعدي المتهم على الضحية، وبمواجهته أمام جهات التحقيق عن الواقعة اعترف بارتكاب الواقعة بسبب وجود مشاكل قديمة بينه والمجني عليها بسبب إيجار محل ملك زوجها.

ضحية جزار السلام تكشف عن أسباب الخلاف

وقالت ضحية جزار السلام وتدعى "نجلاء م"، 43 سنة، ربة منزل، أمام جهات التحقيق، إن المتهم" الجزار" استأجر من زوجها محلا تحت المنزل المقيمين به في مساكن أطلس في منطقة النهضة لاستخدامه في الجزارة، وقبل فترة تعرض زوجها "سمير"، 48 سنة، لوعكة صحية، دخل على أثرها المستشفى، وأجريت له عمليه في القلب ومن وقتها وهو لا يعمل.

وأضافت ضحية جزار السلام ، إن المتهم استغل مرض زوجها وصغر سن أولادها الثلاثة والذي يبلغ عمر أكبرهم 16 عامًا، وأحدث بعض التلفيات في المحل وامتنع عن دفع الإيجار الذي أصبح بالنسبة لهم مصدر دخلهم الوحيد، لافتة إلى أنها طالبت المجني عليها كثيرا بالإيجار فكان يعتدى عليها بالضرب.

وكانت ربة المنزل (الضحية) قد حررت محضرًا بواقعة ضربها، بالإضافة إلى إقامتها دعوى قضائية لإتلاف المحل وعدم دفع الإيجار، وجرى الحكم على المتهم بتغريمه 200 جنيه و10 آلاف جنيه تعويض.

يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 فوجئت بالمتهم بيكسر باب شقتنا ويعتدى علي بالضرب.

وتقول المجني عليها، إن طفلة مقيمة في العمارة نفسها، نجحت هي وخالها من تصوير واقعة الضرب بهاتفها المحمول الخاص بهم، ثم نشرت مقاطع الفيديو عبر التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، التي جرى تداولها على نطاق واسع عبرالسوشيال ميديا.