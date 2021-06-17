/636188/وليد-سليمان-يكشف-موقفه-من-المشاركة-في-مباراة-الترجي-التونسي

تحدث وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، عن مباراة الترجي التونسي، والتي من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل فب تمام الساعة السادسة مساءً.

ويرصيد دوت الخليج تصريحات اللاعب:

وقال:” إنه تعافى تماما من اثار الكدمة التي أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية.

وأكد لاعب وسط الفريق أنه وجميع اللاعبين يعيشون حالة من التركيز الشديد قبل مباراة الترجي التونسي نظرا لأهميتها متمنيا تحقيق نتيجة إيجابية، تسهل مهمة الأهلي في مباراة العودة بالقاهرة لحسم بطاقة التأهل الي المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف:” فريق الترجي التونسي يمتلك خبرات كبيرة، ومثل هذه المباريات لا تحتمل أي تكهنات أو توقعات بشأن مستوى الفريقين قبل المواجهة”.

وأشار وليد سليمان إلى أن مباراة الترجي التونسي، في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا تاريخية، وجميع لاعبي الأهلي يضعون نصب أعينهم ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في رادس، وقد تعاهدوا على ذلك، من أجل إسعاد الجماهير.

وتابع قائلاً:”سعيد بمساندة جماهير الأهلي الدائمة لي وزملائي وأتمنى أن يحالفنا التوفيق، حتى نسعدهم هذا الموسم بتحقيق اللقب الإفريقي العاشر.

وكانت بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي قد وصلت إلى تونس مساء أمس الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية.

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ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسةمحمود الخطيب رئيس النادي إلى تونس مساء الثلاثاء الماضي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها فى السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي والترجي القادمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على شبكة قنوات beIN Sports HD .

وقد تأهل الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3 -1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي المسابقة .

بينما تأهل الترجي التونسي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 3 - 2 بركلات الترجيح في مجموع مباراتي الذهاب والإياب