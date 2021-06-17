/636193/تحرير-563-مخالفة-مرورية-و-تنفيذ-659-حكماو-28-قضية-تموينية-بأسوان

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان ، اليوم الخميس 16 يونيو 2021، حملة موسعة للقبض على الخارجين عن القانون وكافة المخالفات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن مواصلة الأجهزة الأمنية بمديرية أسوان، القيام بحملة موسعة للقبض على الخارجين عن القانون وكافة المخالفات، وإليكم التفاصيل:-

ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، تم ضبط (4) متهمين ، وبحوزتهم كمية من البانجو تزن (2000) جرام و (30) جرام شابو ، و (500) قرص مخدر ، علاوة على ضبط سلاح أبيض.

تنفيذ الأحكام

وفي مجال تنفيذ الأحكام، فقد تمكنت جهود الأجهزة المعنية من ضبط 659 حكمًا، كما تم ضبط 146 حكم حبس جزئي، و 30 حكم حبس مستأنف، و 359 أحكام غرامات، و 122 أحكام المخالفات ، علاوة على ضبط حالتين جنايات.

قضايا التموين

وفي مجال ضبط القضايا التموينية ، تم ضبط 28 قضية تموينية شملت ضبط 6 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى ضبط 3 قضايا للمخالفات البلدية، علاوة على ضبط قضيتين لبيع السلع بأزيد من السعر الرسمي، فضلاً عن ضبط 7 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، علاوة على ضبط قضية لإستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، فيما تم ضبط 9 محاضر ضد المخالفين لقانون حماية البيئة.

قضايا المرور

وفي مجال ضبط القضايا المرورية، فقد تم ضبط 563 مخالفة مرورية شملت ضبط 6 مركبة"توك توك"، بدون ترخيص ، بجانب التصالح الفوري في 108 مخالفة، هذا بالإضافة إلى القيام بتحرير 114 مخالفة غرامة ونش ، وكذا القيام بسحب تراخيص لـ 106 حالة لعدم قبول التصالح، علاوة على تحرير 117 مخالفات تجاوز حد السرعة، فضلًا عن 110 مخالفة متنوعة.

في مجال القيادة تحت تأثير المخدر تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة قسم شرطة أسوان مما أسفر عن ضبط حالتين إيجابية لتعاطي مخدر الحشيش والبانجو والأفيون.

وتركت نتائج الحملة الأمنية الأثر الطيب والملموس لدى االجميع، ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

جاء ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الأجهزة الأمنية ا بالشارع والمحاور والميادين لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.