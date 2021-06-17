صور.. شكرى للعاملين فى قوات حفظ السلام: تضحياتكم النبيلة لم ولن تُنسى أبدا

جدة - نرمين السيد - شارك وزير الخارجية سامح شكرى، فى الاحتفالية التى تنظمها وزارة الخارجية، بمناسبة اليوم الدولى لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة، بالتعاون مع الأمم المتحدة فى مصر.





وأكد الوزير سامح شكرى، فى كلمته بمناسبة اليوم الدولى لحفظة السلام، إيمان مصر الراسخ بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والتزامها بالتعاون مع جميع الشركاء لتدعيم أُسس الاستقرار والسلام حول العالم.

ووجه الوزير سامح شكرى، الشكر إلى سيدات مصر ورجالها العاملين تحت رايات الأمم المتحدة فى قوات حفظ السلام، مؤكدا إن مصر، والعالم أجمع، يدينان لكم بخالص العرفان والاحترام، إنكم تمثلون التزام مصر الراسخ وسعيها الدؤوب نحو عالم أكثر سلاماً واستقراراً، وأن تضحياتكم النبيلة لم ولن تُنسى أبداً.

وأشار إلى أن بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تؤدى مهام معقدة فى مناطق نزاع متقلبة، وهى مُهددة من قبل أنشطة الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة، مما يُعرض قوات حفظ السلام لخطر كبير.

وتابع: أتقدم لأُسر الشهداء بخالص وأحّر التعازى فى مصابهم الأليم، فأننى أتوجه بتحية إعزاز وإجلال لأرواحهم الطاهرة التى فاضت أثناء تأدية واجبها من أجل إحلال السلام والاستقرار فى العالم.