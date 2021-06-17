- 1/2
- 2/2
وأكد الوزير سامح شكرى، فى كلمته بمناسبة اليوم الدولى لحفظة السلام، إيمان مصر الراسخ بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والتزامها بالتعاون مع جميع الشركاء لتدعيم أُسس الاستقرار والسلام حول العالم.
ووجه الوزير سامح شكرى، الشكر إلى سيدات مصر ورجالها العاملين تحت رايات الأمم المتحدة فى قوات حفظ السلام، مؤكدا إن مصر، والعالم أجمع، يدينان لكم بخالص العرفان والاحترام، إنكم تمثلون التزام مصر الراسخ وسعيها الدؤوب نحو عالم أكثر سلاماً واستقراراً، وأن تضحياتكم النبيلة لم ولن تُنسى أبداً.
وأشار إلى أن بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تؤدى مهام معقدة فى مناطق نزاع متقلبة، وهى مُهددة من قبل أنشطة الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة، مما يُعرض قوات حفظ السلام لخطر كبير.
وتابع: أتقدم لأُسر الشهداء بخالص وأحّر التعازى فى مصابهم الأليم، فأننى أتوجه بتحية إعزاز وإجلال لأرواحهم الطاهرة التى فاضت أثناء تأدية واجبها من أجل إحلال السلام والاستقرار فى العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. شكرى للعاملين فى قوات حفظ السلام: تضحياتكم النبيلة لم ولن تُنسى أبدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.