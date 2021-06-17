العدل تنظم ورشة عمل «عن بعد» لجرائم العنف ضد المرأة

جدة - نرمين السيد - عقدت وزارة العدل مع هيئة النيابة الإدارية والمجلس القومى للمرأة، اليوم الخميس، ورشة العمل الثانية عن بعد للمستشارين أعضاء هيئة النيابة الإدارية حول دور النيابة الإدارية فى الحماية من جرائم العنف ضد المرأة.





افتتح ورشة العمل المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بحضور الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والقاضية أمل عمار، مساعد وزير العدل لإدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وحاضر فيها نخبة من المستشارين، وممثلى المجلس القومى للمرأة. واستعرضت الورشة دور النظام التأديبى فى مكافحة العنف الموجه نحو المرأة، وجهود المجلس القومى فى هذا المجال، والبعد الدولى والقانونى لجرائم العنف ضد المرأة، وإجراءات التحقيق فيها.

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