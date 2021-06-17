فيصل والهرم.. قطع المياه لمدة 12 ساعة عن 9 مناطق بالجيزة

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه، عن مساكن ضباط الرماية والشباب وحدائق الأهرام وكوم بكار وعزبة جبريل ومنشية البكارى وغطاطى وفيصل والهرم ومتفرعاتهما من الطالبية وحتى الرماية.





وأوضح بيان صحفى، للمحافظة، أن القطاع لمدة 12 ساعة وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة مساء غد الجمعة، حتى الساعة الثامنة صباح السبت الموافق 2021/6/19، فى إطار تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق مما يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى تنفيذ أعمال فطم خط مياه الشرب قطر 1000 مم المتعارض مع حدود محطة مترو المتحف المصرى الكبير.

ووجه أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالالتزام بالمواعيد المحددة والانتهاء من الأعمال خلال فترة الانقطاع، كما وجه المحافظ حى الهرم بالمتابعة الميدانية أثناء التنفيذ وإعادة الشىء لأصله فور الانتهاء من تنفيذ الأعمال مباشرة.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين والمستشفيات والمنشأت العامة والخاصة بتخزين ما يكفى احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية والصالحة للشرب للتوجه للمناطق المتأثرة بالانقطاع عند الطلب على رقم طوارئ 125.