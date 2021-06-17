صور.. الإنتاج الحربى: تدريب مهندسى مصر على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الإنتاج الحربى عن تنفيذ برنامجين لتدريب عدد من مهندسى الإنتاج والصيانة بشركاتها التابعة وذلك فى إطار المبادرة المصرية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة وتأهيل شباب المهندسين بالتعاون مع شركة جنرال إليكتريك الرقمية "General Electric Digital" وممثلها المصرى شركة أيقن للتكنولوجيا الرقمية "IKEN".





وقال المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى أن تنفيذ هذه المبادرة يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة انتقال الصناعة المصرية للعمل وفق نظم التحول الرقمى، مضيفا أن المبادرة تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتنفذها وزارة الإنتاج الحربى بالتعاون مع شركتى "جنرال إليكتريك ديجيتال" و"أيقن" بهدف بناء قدرات التحول الرقمى فى القطاع الصناعى من خلال تأهيل مهندسى الإنتاج الحربى وكذا شباب المهندسين على مستوى الجمهورية فى مجال استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وأشار الوزير مرسى إلى أن ما تم من تدريب لعدد من مهندسى الإنتاج الحربى يعد مرحلة أولى تجريبية من المبادرة لاختبار جاهزية جميع الأطراف المشتركة فى تنفيذها والتأكد من جاهزية المعامل والشبكات وتلافى أى تحديات قد تظهر وتجنب حدوثها خلال تنفيذ باقى المبادرة التى تستهدف تدريب 1000 مهندس مصرى كعملية تمهيد وتجهيز لبيئة العمل الصناعية المصرية للتحول إلى الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب تجهيز مجموعة من المعامل والمدربين القادرين على تدريب وتأهيل المزيد من المهندسين والفنيين العاملين فى مجال الصناعة مستقبلاً، مضيفاً أن هذه المبادرة تأتى فى إطار التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص للمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة للدولة.

وأكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أنه لتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانيات وزارة الإنتاج الحربى والموارد المتاحة تم تدريب مهندسى الإنتاج الحربى المختارين داخل معامل قطاع التدريب التابع للوزارة بالسلام، مشيرا إلى أنه فى ضوء نجاح تنفيذ البرنامجين التدريبيين لهم ستطلق الوزارة المبادرة وتعلن عن إمكانية التسجيل والشروط قريبا.



وأضاف أنه من المقرر أن يشمل التدريب كل الجهات التى تمثل البيئة الصناعية المصرية سواء حكومية مثل وزارات "قطاع الأعمال، التجارة والصناعة، الاتصالات" أو القطاع الخاص ويمثله اتحاد الصناعات المصرى، وسيحصل المتدرب فى نهاية التدريب على شهادة معتمدة من شركة جنرال إلكتريك المسؤولة عن تقديم المحتوى العلمى، وأوضح "بكر" أن تقديم ذات التدريب بشركة جنرال إلكتريك تبلغ تكلفته 3000 دولار ولكن تم الاتفاق على أن يُقدم التدريب مجانا للمتدربين الألف المشاركين فى المبادرة والذين ستتحمل وزارة الإنتاج الحربى تكلفة تدريبهم بالكامل.