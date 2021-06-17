إنفوجراف.. الضوابط الأخيرة لامتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - والانفوجراف التالى يوضح أهم الضوابط والآليات التى وضعتها وزارة التربية والتعليم لعقد الامتحانات والمقرر انطلاق 10 يوليو المقبل.

وتبذل وزارة التربية والتعليم كل الجهود اللازمة لعقد الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة.

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