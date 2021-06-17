سكرتير عام منظمة المدن الأفريقية: مصر قلب أفريقيا ونشعر بالاطمئنان علي أرضها

أشاد السيد / جان بيير إمباسي السكرتير العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية المتحدة ، بالجهود المبذولة من الحكومة المصرية بدعم المنظمة بالقاهرة وقال إمباسي في كلمته خلال الدورة ٢٥ للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن الافريقية أن مصر هي قلب أفريقيا ، مضيفا أنه رغم التحديات الخاصة فيروس كورونا إلا أن هناك شعور بالاطمئنان ونحن علي أرضها.

وأضاف أن المنظمة قامت فى أول انعقاد لها بالقاهرة عام 2010 وذلك قبل الانعقاد فى نفس العام فى المكسيك حيث قامت المنظمة فى مصر لتوضيح الرؤية الخاصة لعمل المنظمة والتى من خلالها تم ترشيح واختيار الرئيس الثانى لمنظمة الحكومات العالمية حيث تم تحديد المرشح برعاية الحكومة المصرية.

وأوضح جان بيير أن الدورة رقم 25 للمنظمة نسعي الي ان تحقق أهدافها الإيجابية خاصه فى ظل الرعاية المصرية للمنظمة ولتحقيق مصالح الشعوب الأفريقية.