/636194/المدير-المالي-للزمالك-الأهلي-أطلق-حساب-بنكي-أيضا-لماذا-هي-إهانة-الأن

أكد طارق جبريل المدير المالى لنادى الزمالك أن فكرة فتح فتح حساب بنكي لدعن النادي ماديا ليست بدعة وإنما هي فكرة قديمة يتم تطبيقها في جميع أنحاء العالم ولا يوجد بها أي إهانة.

وقال جبريل في تصريحات إذاعية: " فتح حساب بنكى لتبرع المحبين لنادي الزمالك ليست بدعة، هي بالعكس فكرة قديمة وطبقت فى مصر، والأهلي سبق وفعلها قديما ، تحفظنا على إنشاء حساب بنكي في البداية لكن تلقينا رغبة من محبى الفارس الأبيض بضرورة الإقدام على هذه الخطوة".

وأضاف المدير المالي للأبيض: " بعد دقيقيتين فقط من إطلاق الحساب عقب حصولنا على موافقة وزير الشباب والرياضة وتفعيل الحساب أصبح لدينا تبرعات رغم بساطتها لكنها تعبر عن الحب الشديد للزمالك من جمهوره".

طارق جبريل يعلق على طرح حساب بنكي

وتابع جبريل: " الحساب علني وليس سرا ويخضع أيضا للمراقبة من الجهات المختصة ، ونفضل عدم الإعلان عن أي أرقام في الوقت الحالي سواء 5 ملايين أو غيره خلال الوقت الحالى".

وتابع: " الشخص الذي تبرع ب5 مليون جنيه جاء بالمبلغ ورفض الافصاح عن هويته وكان ذلك قبل فتح الحساب البنكى من الأساس".

وواصل : " هي ليست إهانة للزمالك وأندية العالم بأكملها تسير بهذه الصورة ، وحدثت فى وقت سابق للأهلى والزمالك".

واختتم المدير المالي: " ستكون هناك أفكار أخرى لموارد جديدة للنادي و لن نعتمد كلياً على هذا الحساب لان فكرة الإعتماد على حساب بنكى قمة الفشل ، لكننا نفضل عدم الاعلان عن خطواتنا المقبلة للحفاظ على السرية ".

وكان حسين السمري مدير النشاط الرياضي في الزمالك سابقاً، والمدير التنفيذي للنادي في الفترة الحالية، قد كشف عن حساب خاص للزمالك، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد الناصر زيدانن من داخل استوديو دوت الخليج.

وقال السمري: “رقم حساب الزمالك هو 1911 وسيتم الإعلان عنه في الفترة القريبة في محاولة جمع التبرعات من محبي القلعة البيضاء، ويأتي ذلك في بنك الأهلي المصري وبنك مصر”.

واختتم السمري: “سيكون هناك رقم مذهل في الحساب بعد نشرة بفترة قصيرة، وسيتم نشر ذلك بشكل رسمي، ويأتي ذلك في محاولة حل أزمة الزمالك”.