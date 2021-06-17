/636195/هيئة-المفوضين-حجز-دعوى-إلغاء-قسم-النظم-والحاسبات-في-كلية-الهندسة-جامعة-الأزهر-للتقرير

أمرت هيئة المفوضين للدائرة السادسة، بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، اليوم الخميس 16 يونيو 2021، حجز الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء قسم النظم والحاسبات وضمه إلى قسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة جامعة الأزهر وتعديل شهادة المدعي بأن تتضمن حصوله على بكالوريوس الهندسة الكهربية شعبة نظم التحكم الآلي والآلات الحاسبة لإعداد التقرير بالرأي القانوني.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن أمر هيئة المفوضين للدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري بشأن حجز الدعوى القضائية التى تطالب بإلغاء قسم النظم والحاسبات وضمه إلى قسم الهندسة.

هيئة المفوضين تحجز الدعوى القضائية التى تطالب بإلغاء قسم النظن والحاسبات وضمنة إلى هندسة القاهرة

وكان طالب وكيلا عن عمار أحمد البرعي، محمد حامد سالم، في الدعوى بإلغاء قرار الإمتناع عن تعديل شهادة تخرج المدعي بأن تتضمن حصوله على درجة الاجازة العالية البكالوريوس في الهندسة الكهربية شعبة نظم التحكم الآلي والحاسبات ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحه شهادة تخرج رسمية بذلك، وكذلك إلغاء القرار السلبي بالإمتناع عن إلغاء قسم النظم والحاسبات بكلية الهندسة جامعة الأزهر وضمه إلى قسم الهندسة الكهربية.

تفاصيل الدعوى

وأضافت الدعوى المقدمة أيضًا، أن المدعي فوجىء هو وغيره من الخريجين ، إنهم درسوا ذات مواد التخصص لقسم الهندسة الكهربية الثابتة باللائحة ومقرراتها بشعبة نظم التحكم الآلي والحاسبات، ولم يذكر ذلك في شهادة التخرج الأمر الذي عرقل مسيرتهم العملية ، وفوجئوا بتشابه المسمى في شهادتهم بمسميات كليات ومعاهد الحاسبات والمعلومات، الأمر الذي تسبب له في أضرارًا بالغة بسبب وجود مسمى النظم والحاسبات دون أي إشارة للهندسة الكهربية التي درسوها أو إشارة لعبارة التحكم الآلي بجوار كلمة نظم في شهادة التخرج من الجامعة.