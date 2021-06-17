/636196/الأهلي-يواجه-الاتحاد-في-نصف-نهائي-كأس-مصر-لكرة-الطائرة-رجال

يدخل اليوم الخميس الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، مباراة مهمة، عندما يواجه نظيره فريق الاتحاد السكندري في لقاء الدور نصف النهائي من منافسات كأس مصر.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصر اليوم، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، واستعد لها الأهلي بشكل قوي خلال مرانه الأخير.

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ودخل الفريق معسكرا مغلقا خلال الساعات الماضية من أجل فرض أكبر قدر من التركيز، في ظل أهمية المباراة والمنافسة على لقب الكأس.

ويعقد محمد مصيلحي المدير الفني محاضرة للاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك لخوض المباراة؛ من أجل التأكيد على بعض الجوانب الفنية في ضوء الاستعداد بقوة للمباراة.

مباراة الأهلي والزمالك

توج رجال طائرة الأهلي الأربعاء الماضي أمام غريمه التقليدي الزمالك، المباراة التي شهدت تفوق المارد الأحمر بأقل مجهود، حيث حسم الأمر وانتهي بثلاث أشواط في المواجهة الختامية.

وانتهت البطولة بصدارة فريق الأهلى للكرة الطائرة برصيد 62 نقطة ، حيث فاز الزمالك فى 20 مباراة، والمارد الأحمر فى 20 مباراة إلا أن نتائج النقاط فى صالح الفريق الأحمر .

تأهل الأهلى إلى نصف النهائى مباشرة، بالفوز على الطيران فى دور الـ16 فى ظل انسحاب فريقى أصحاب الجياد و6 أكتوبر من المنافسة، حيث كان سيلتقى بالفائز منهما فى ربع النهائى، بينما تأهل سبورتنج بالفوز على دلفى 3 / 0.

ويسعى الفريق إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم والتأهل للدور النهائي من البطولة واستكمال رحلته في التتويج باللقب واعتلاء منصات التتويج.

وأدى الفريق مرانا قويا أمس الأربعاء على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في نفس موعد مباراة اليوم، وشهد التدريب ندية وحماسا بين اللاعبين، كما ركز الجهاز الفني خلال المران على بعض الجوانب الفنية و الخططية المنتظر تطبيقها في مباراة اليوم.

ويقود الزمالك المدير الفني محمد اللقاني، ويعاونه هشام قطب مدربا عاما، ووليد عبدالعال مدربا، وأحمد سعودي طبيبا، وهشام وهبة أخصائي العلاج الطبيعي، وأحمد شعلان مديرا إداريا.

والجدير بالذكر أن تغلب الزمالك على الفيوم في المباراة التي أقيمت بينهما في دور الثمانية لمسابقة كأس مصر للكرة الطائرة بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة عبد الرحمن فوزي بمقر النادي بميت عقبة.

وجاءت نتائج الأشواط الثلاثة التي حسمها الزمالك لصالحه كالتالي: 25-14، 25-14، 25-21.

وعلى جانب أخر، تغلب طلائع الجيش على بتروجيت بنتيجة 3-1 في عدد الأشواط في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة المركز الاوليمبي بالمعادي.