/636199/عامل-ليا-جدول-للأكل-كل-10-أيام--حنان-ترفع-دعوى-طلاق-ضد-زوجها-علشان-بخيل

« جوزي بخيل أوي .. وعامل ليا جدول للأكل 10 أيام».. بهذة الكلمات رفعت ربة منزل سيدة تدعى " حنان.م" 29 عامًا، دعوى طلاق للضرر داخل محكمة الأسرة الجيزة ضد زوجها " ياسر.أ" 35 عامًا، لاستحالة العشرة معه بسبب بخله، وفق حديثها.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن رفع دعوة طلاق من إحدى السيدات تجاه زوجها، ونرصد لمتابعينا التفاصيل:-

حنان ترفع دعوى طلاق بسبب بخله

وقالت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة: " تزوجت منذ 3 سنوات، على أنه شخص يعمل في إحدى الشركات الكبرى، وكانت مشكلته الوحيدة خلال فترة الخطوبة هو بخله الشديد، ولكنني تغاضيت عنه بعد إقناع أسرتي بالزواج منه، حتى تمت الزيجة ومشكلة البخل كانت تتطور معه باستمرار.

دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة

وأضافت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة:" الثلاجة كانت خالية من المأكولات والمشروبات، وكان محدد جدول للأكل كل 10 أيام، إضافة إلى رفضه إعطائها أي أموال للانفاق على المنزل خلال عمله، تحملته لمدة 3 سنوات دون تغيير بل حالته كانت تزداد سوءً، ولا يتغير ولا يوجد جديد في العيشة معه.

الزوجة أمام محكمة الأسرة: وجدت نفسي عبء على أهلى

وأكملت الزوجه في دعواها، بأنها كانت تحصل على مصروفها لشراء متطلباتها من والدها وأخواتها، ولكنها وجدت نفسها عبء على أهلها، إضافة إلى أنه يستخدم المأكولات التي تحضرها في المنزل واعتبرها حق مكتسب، فطلبت منه الطلاق بالمعروف بدون أى مشاكل إلا أنه رفض، وطلب منها التنازل عن كل حقوقها الشرعية لكي يطلفها.

وأختتمت الزوجة فى دعواها، فلجأت إلى محكمة الاسرة بالجيزة لرفع دعوى طلاق للضرر .