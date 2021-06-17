راموس يودع ريال مدريد بالدموع.. وبيريز يكرم قائد «الميرنجي»

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بالفيدو..

ودع سيرخيو راموس قائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني صفوف الملكي الإسباني باكيا خلال مؤتمر صحفي أعلن خلاله مدافع الفريق الرحيل عن صفوف النادي الإسباني ، والتي شهدت تكريما خاصا من بيريز رئيس القلعة البيضاء.

وقال راموس: " الحمد لله لدي عائلة رائعة دعمتني كثيرًا، وأتيت من يد والدي وإخوتي ".

راموس يودع ريال مدريد بالدموع

وواصل راموس باكيا: "أريد أن أشكر الرئيس والمدربين وزملائي وجميع موظفي نادي ريال مدريد، لكنني لم أكن مستعدًا لمثل تلك اللحظة الصعبة في تاريخي ".

وتابع مدافع الملكي الإسباني: " في تلك اللحظة الصعبة أتذكر المشجعون الذين كانوا يدعمونني دائمًا في اللحظات السيئة، كنت أتمنى وداع الجمهور في ملعب سانتياجو برنابيو، واريد لهم أن يستمر كل شيء على ما يرام".

بيريز يكرم راموس

وأضاف راموس: " مرحلتي مع ريال مدريد مرحلة مختلفة ومميزة وحصلت خلالها على 22 لقبًا بعد الكثير من العمل الجاد والتفاني داخل النادي، ولن أعيش هذة المرحلة مرة أخرى ".

واختتم مدافع ريال مدريد : " أريد الإستمرار في إثبات نفسي والاستمرار لسنوات أخرى داخل المستطيل الأخضر والملاعب و أراكم لاحقًا، عاجلًا أم آجلاً سأعود لهذا المكان من جديد".

وودع بيريز رئيس نادي ريال مدريد اللاعب سيرخيو راموس مدافع الفريق الأول للملكي الإسباني ، خلال مؤتمر صحفي شهد تكريما كبيرا لصالح اللاعب نظرا لما قدمه من تاريخ كبير مع النادي.

راموس يرحل عن ريال مدريد

وقال بيريز خلال المؤتمر الصحفي: " هو يوم خاص بالنسبة لجميع لاعبي ريال مدريد وأيضًا بالنسبة لي كرئيس للنادي ، هي فترة مليئة بالمشاعر والعواطف".

وواصل بيريز: " لقد وصل راموس إلى ريال مدريد في سن الـ 19 ولم يكن قد شارك سوى في بضعة المباريات في الدوري الإسباني".

ويستعرض دوت الخليج مسيرة سيرجيو راموس مع ريال مدريد بعد رحيله

لعب: 671 مباراة

سجل : 101 هدفا

حقق 22 بطولة مع الملكي الإسباني

5 بطولات دوري إسباني

4 بطولات سوبر محلي

4 بطولات كأس العالم للأندية

4 بطولات دوري أبطال أوروبا

3 بطولات سوبر أوروبي

بطولتين سوبر إسباني