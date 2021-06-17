شكرى باحتفالية حفظة السلام: مصر برهنت دوما على إيمانها بميثاق الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - وأضاف، أن مصر تشارك فى قوات حفظ السلام برجال وسيدات يؤدون واجباتهم تحت راية الأمم المتحدة، مؤكداً أن هذا الالتزام ينبع من اقتناع مصر الراسخ للمبادئ الخاصة بالأمم المتحدة.

وتابع شكرى: نتقدم لأسر الشهداء بأحر التعازى لأرواحهم الطاهرة، حيث فقدوا أرواحهم من أجل إحلال السلام فى العالم، متوجها برسالة إلى رجال وسيدات مصر المشاركين فى قوات حفظ السلام، مضيفاً أن مصر والعالم أجمع يدينان لكم بخالص الاحترام، وأن تضحياتكم النبيلة لم ولن ننساها أبداً لذلك نتقدم لكم بخالص الشكر والعرفان.

جاء ذلك فى كلمته، اليوم الخميس، فى حفل استقبال نظمته وزارة الخارجية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الدولى لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة، تحت شعار الطريق إلى سلام دائم: الاستفادة من قوة الشباب من أجل السلام والأمن، بحضور سفير إيطاليا بالقاهرة، جيامباولو كانتينى، سفير السويد، هوكان إيمسجورد، وسفير البرازيل، أنطونيو باتريوتا، سفير اليابان، نوكى ماساكى، سفير فرنسا، ستيفان روماتيه، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، لوران دى بويك، مدير مكتب الأونروا بالقاهرة، سحر الجبورى، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، إلينا بانوفا، اللواء طارق عواض، مدير المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام.

ومن جانبها، قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، إلينا بانوفا، إنه لشرف عظيم لى أن أشارك فى الاحتفال باليوم العالمى لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة تحت رعاية وزارة الخارجية المصرية، مؤكدة أن مصر تلعب دورًا رائدًا فى المساهمة فى حفظ السلام وبناء السلام فى جميع أنحاء العالم منذ عام 1960، عندما انضمت مصر لأول مرة إلى عملية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى الكونغو كانت مصر مساهماً ثابتاً وموثوقاً فى عمليات حفظ السلام.

وتابعت: خدم الآلاف من رجال الشرطة والجيش المصريين، تحت علم الأمم المتحدة فى 38 مهمة لحفظ السلام فى 24 دولة فى إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا، وللأسف، فقد أكثر من 35 من حفظة السلام حياتهم أثناء خدمتهم فى عمليات حفظ السلام ودفعوا الثمن النهائى لحفظ السلام.

وأضافت، أن مصر بالنسبة لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام هى المساهم السابع بشكل عام بما فى ذلك ثالث أكبر مساهم بالشرطة، وثامن مساهم بالخبراء العسكريين، وأن هذه المساهمة معترف بها عالمياً، مشيرة إلى أن إعادة انتخاب مصر مقررًا للجنة عمليات حفظ السلام الخاصة التابعة للأمم المتحدة، وانتخابها رئيسًا للجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة فى وقت سابق من هذا العام يدل على هذا الاعتراف.

وقالت: علاوة على ذلك، فإن اعتماد خارطة طريق القاهرة بشأن تعزيز عمليات حفظ السلام كموقف للاتحاد الإفريقى يظهر القيادة الفكرية لمصر بشأن هذا الموضوع، ويوضح هذا التزام مصر كشركة رائدة فى مناقشات السياسة العالمية، وكمساهمة فى المهمات على الأرض.

وقالت: اسمحوا لى أن ألقى بعض الضوء على الدور الحاسم للشباب فى المساهمة فى السلم والأمن العالميين.

دعونا ننظر أولاً إلى الحقائق:

- بحلول عام 2030، من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 عامًا إلى ما يقرب من 1.3 مليار شخص، ويعيش حوالى 87٪ من الشباب فى البلدان النامية - هذه أكبر مجموعة من الشباب عرفها العالم على الإطلاق.- يعيش 30٪ من الشباب فى بلدان هشة ومتأثرة بالصراعات، حيث يشكلون فى الغالب غالبية السكان.

- الشباب هم الذين يساعدون فى حفظ السلام: يتم نشر عشرات الآلاف من حفظة السلام الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عامًا) فى جميع أنحاء العالم ويلعبون دورًا رئيسيًا فى مساعدة البعثات على تنفيذ ولاياتها بما فى ذلك حماية المدنيين.

وفى هذا الصدد، لن تتمكن البلدان من معالجة منع النزاعات وحلها بطريقة شاملة ومستدامة دون مراعاة وجهات نظر الشباب فى التخطيط واتخاذ القرار.

وقالت: يعد قرار مجلس الأمن رقم 2.250 بشأن الشباب والسلام والأمن علامة بارزة لأنه يقر بالدور المهم الذى يمكن أن يلعبه الشباب فى منع النزاعات وحلها، وبالنظر إلى المستقبل، نحتاج إلى الحفاظ على الزخم وتقوية شراكتنا من أجل العمل الجماعى لتعزيز وتعزيز أداء حفظ السلام، وفى هذا الصدد، أود أن أشاطركم ثلاثة مفاهيم:

أولاً: نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لدعم المهام فى أكثر البيئات تحديًا خاصة بعد تفشى وباء COVID-19، حيث تسبب الوباء فى مزيد من عدم الاستقرار فى السياقات الهشة، وهدد نقص الغذاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية الناجم عن القيود المرتبطة بـ COVID-19 بخلق اضطرابات فى أجزاء كثيرة من العالم، وستحتاج عمليات الأمم المتحدة إلى المساعدة فى إدارة هذه الضغوط فى العديد من البلدان التى يتم نشرها فيها.

وأوضحت أن الشراكات الإستراتيجية مفتاح البناء الفعال للقدرات والمشاركة الجماعية للمساهمين فى حفظ السلام، وفى هذا الصدد، أود أن أشيد بالشراكة بين مركز القاهرة الدولى لحل النزاعات وحفظ السلام وبناء السلام (CCCPA) وأسرة الأمم المتحدة فى مصر لتعزيز الحوار والتفاوض والوساطة الإنذار المبكر والاستجابة المبكرة وإدارة الأزمات.

كما أهنئ الوزير شكرى على نجاح منتدى أسوان الثانى للسلام والتنمية المستدامين هذا العام وتركيز هذا المنتدى على التعافى بعد COVID-19 كموضوع رئيسى.

ثانياً: إن حفظة السلام من النساء أساسيات فى تعزيز السلام والأمن، لقد أُحرز تقدم فى زيادة أعداد النساء فى عمليات حفظ السلام على جميع المستويات، ولكن التقدم بطىء، يتعلق الأمر فى النهاية بتحسين أداء البعثات، كما هو مذكور فى قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2.436، حيث ستؤدى زيادة مشاركة المرأة فى بعثات حفظ السلام إلى تحسين بناء الثقة مع المجتمعات المحلية ومعالجة نقاط ضعف المرأة واحتياجاتها بشكل أفضل.

وتابعت: نحن بحاجة إلى العمل معًا لإزالة الحواجز التى تمنع انتشار النساء فى بعثات حفظ السلام، فالعميد ناهد الواحى، والعقيد سحر إبراهيم عبد الرؤوف، والمقدمة شيريهان أبو الخير، وجنديات حفظ سلام مصريات رائعات أخريات كن قدوة ملهمة، وتعمل ضابطات حفظ السلام كنماذج حقيقية للفتيات والنساء فى هذه المجتمعات، ويلهم وجودهن الشابات لتحقيق أحلامهن، وتحدى الصور النمطية الجنسانية والسعى لتحقيق المساواة بين الجنسين.

ثالثاً: يجب أن تضع بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام معايير للاستدامة والإدارة البيئية، إن تدمير الموارد الطبيعية والتلوث والضغط على استخدام الأراضى كلها عوامل محتملة لعواقب الصراع.

وأضافت: تفتح مبادرة "تخضير الخوذ الزرق" فصلاً جديداً للأمم المتحدة فى القيادة بالقدوة نحو عالم أكثر اخضراراً وإنصافاً، ويبرز أن الحفاظ على السلام والتنمية المستدامة وجهان لعملة واحدة، اسمحوا لى باقتباس من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام هى استثمار فى السلام والأمن والازدهار العالمى.. الخوذ الزرق هى تعبير ملموس عن تصميم الميثاق على إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب".

وتابعت: بالنيابة عن الأمم المتحدة، أود أن أعرب عن امتنانى للحكومة لمساهمة مصر فى حفظ السلام ودورها فى تعزيز السلام والأمن الدوليين والتنمية المستدامة.