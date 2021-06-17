الأمم المتحدة: مصر لم تدخر جهدا فى الحفاظ على السلام العالمى

جدة - نرمين السيد - أعربت إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة، عن سعادتها للمشاركة فى الاحتفال باليوم العالمى لحفظة السلام، مشيرة إلى أن مصر لم تدخر جهدا فى الحفاظ على السلام عالميا منذ عام 1960، حيث شاركت بالآلاف من رجال الشرطة والجيش تحت راية حفظ السلام.





وعبرت، خلال الاحتفال الذى أقيم فى قصر التحرير، اليوم، بمناسبة اليوم الدولى لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة، عن شكرها وتقديرها للحكومة والدولة المصرية على مساهمتها فى تعزيز الأمن والسلام الدوليين.

وقال وزير الخارجية سامح شكرى، إن التزام مصر بدعم منظومة حفظ السلام بالأمم المتحدة ينبع من قناعتها الراسخة بالمبادئ والأسس التى تأسست عليها المنظمة، ومن إيمان مصر العميق بدروها فى دعم الأمن واستقرار والتنمية فى العالم وخاصة فى إفريقيا، بما يستجيب لتطلعات شعوبنا نحو قارة خالية من النزاعات تنعم بالأمن والتنمية والرخاء.

وأعرب الوزير عن سعادته لتكريم حفظة السلام ممن فقدوا أرواحهم خلال العام الماضى فى إطار عمليات حفظ السلام، ووجه تحية إعزاز وإجلال لأرواحهم التى فقدوها من أجل أن يعم السلام والأمن العالم.

وأوضح أن تضحيات حفظة السلام ستظل وساما نفخر به ودليلا لا يمحى على مساهمة مصر الكبيرة فى قوات حفظ السلام، ووجه التحية إلى سيدات مصر ورجالها العاملين تحت راية قوات حفظ السلام مصر والعالم أجمع.