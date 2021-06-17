وعبرت، خلال الاحتفال الذى أقيم فى قصر التحرير، اليوم، بمناسبة اليوم الدولى لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة، عن شكرها وتقديرها للحكومة والدولة المصرية على مساهمتها فى تعزيز الأمن والسلام الدوليين.
وقال وزير الخارجية سامح شكرى، إن التزام مصر بدعم منظومة حفظ السلام بالأمم المتحدة ينبع من قناعتها الراسخة بالمبادئ والأسس التى تأسست عليها المنظمة، ومن إيمان مصر العميق بدروها فى دعم الأمن واستقرار والتنمية فى العالم وخاصة فى إفريقيا، بما يستجيب لتطلعات شعوبنا نحو قارة خالية من النزاعات تنعم بالأمن والتنمية والرخاء.
وأعرب الوزير عن سعادته لتكريم حفظة السلام ممن فقدوا أرواحهم خلال العام الماضى فى إطار عمليات حفظ السلام، ووجه تحية إعزاز وإجلال لأرواحهم التى فقدوها من أجل أن يعم السلام والأمن العالم.
وأوضح أن تضحيات حفظة السلام ستظل وساما نفخر به ودليلا لا يمحى على مساهمة مصر الكبيرة فى قوات حفظ السلام، ووجه التحية إلى سيدات مصر ورجالها العاملين تحت راية قوات حفظ السلام مصر والعالم أجمع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة: مصر لم تدخر جهدا فى الحفاظ على السلام العالمى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.