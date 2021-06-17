«الصحة» و«الشراء الموحد» تبحثان دعم المشروع القومى للبلازما وتصنيع اللقاحات

جدة - نرمين السيد - عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، اجتماعًا صباح اليوم الخميس، لبحث سبل التعاون لدعم المشروع القومى لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، وتصنيع لقاحات فيروس كورونا فى مصر، فى إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطن المصرى وتحقيق رؤية مصر 2030.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسانى مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيڤين النحاس، رئيس الإدارة المركزية للدعم الفنى ومدير المكتب الفنى للوزيرة، والعميد محمد عبدالقوى، الأمين العام لهيئة الشراء الموحد، والدكتورة عبير عبدالراضى، رئيس قطاع مكتب رئيس الهيئة، والدكتور عمر عبدالعزيز، مدير المكتب الفنى لرئيس الهيئة.

وتوجهت وزيرة الصحة والسكان بالشكر لرئيس هيئة الشراء الموحد، لمجهودات الهيئة التاريخية التى ساعدت الدولة المصرية فى اجتياز الأزمات وتحقيق النجاحات والتى بدأت بقضاء مصر على فيروس سى والذى أصبح نجاحًا عالميًا تشهد به المحافل الدولية، لافتة إلى أن إدارة جائحة فيروس كورونا عزز التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة والذى كان له أثر كبير لصالح المواطن المصرى فى الحصول على أفضل خدمة طبية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الاجتماع تناول أطر التعاون بين هيئة الشراء الموحد ووزارة الصحة والسكان لتلبية احتياجات المرضى، ضمن المشروع القومى المصرى لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما وفقًا للمعايير العالمية.



ولفت إلى أن الوزيرة استعرضت خطة التعاون مع الهيئة الفرنسية لخدمات نقل الدم، لاستقدام الخبراء للتدريب على معايير الجودة والأمان فى مراكز تجميع البلازما بمصر فى خطوة للإسراع من حصولها على الاعتماد الدولى ومواكبة دول العالم فى هذا المجال.

وتابع مجاهد أن الاجتماع تناول أيضًا خطة إنتاج لقاحات فيروس كورونا بمصر وتصديرها للدول بالقارة الإفريقية بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد، وذلك بعد تحقيق الاكتفاء المحلى، مضيفًا أن الوزيرة استعرضت جاهزية مصنع شركة "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك لتصنيع لقاحات فيروس كورونا بمصر بالإضافة إلى مصنع الشركة بمنطقة العجوزة.

وأضاف أن الاجتماع تناول أيضًا نتائج زيارة وزيرة الصحة والسكان بجنيف بسويسرا، بهدف حصول اللقاح الجارى تصنيعه بمصر على الاعتماد الدولى من منظمة الصحة العالمية، إذ أشارت فى ذلك السياق إلى إرسال منظمة الصحة العالمية خبراء فى شهر سبتمبر الماضي، لتقييم خطوط الإنتاج بمصانع شركة "فاكسيرا".

وذكر أن الاجتماع تناول أوجه التعاون بين مصر والصين الذى ساهم فى أن تصبح مصر من أوائل الدول فى القارة الإفريقية التى تحصل على كميات كبيرة من لقاحات فيروس كورونا منذ بداية الجائحة، بالإضافة إلى التوصل لأسعار مناسبة لتصنيع اللقاح بمصر ضمن الاتفاقية الموقعة بين شركة "سينوفاك" و"فاكسيرا" بالتعاون بين الحكومتين المصرية والصينية.

ومن جانبه، وجه اللواء بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد الشكر لوزيرة الصحة والسكان لجهودها فى الارتقاء بالمنظومة الصحية لصالح المواطن المصرى، مثمنًا التعاون المستمر بين الهيئة والوزارة، مؤكدًا تقديمه كل سبل الدعم لوزارة الصحة والسكان لتوفير وتصنيع لقاحات فيروس كورونا للتصدى للفيروس، كما أكد دعمه مشروع مصر القومى لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما لتقديم أفضل خدمة وفقًا للمعايير العالمية.