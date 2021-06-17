صور.. أحمد أنيس: شراكة استراتيجية طويلة الأجل بين نايل سات والسعودية

جدة - نرمين السيد - عبر أحمد أنيس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، عن سعادته وتقديره بزيارة الدكتور ماجد عبد الله القصبى وزير التجارة والاستثمار ووزير الإعلام المكلف فى المملكة العربية السعودية، لمقر شركة نايل سات، حيث تم بحث أوجه التعاون المستقبلى بين نايل سات والسعودية.





وقال أنيس، وفقا لبيان صحفى، إن العلاقات بين نايل سات وهيئة الإعلام السعودية شهدت تطوراً كبيرا خلال السنوات الأخيرة تمثلت فى بث جميع قنوات هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية الإذاعية والتلفزيونية على القمر الصناعى المصرى نايل سات 201.

وأوضح رئيس مجلس إدارة نايل سات، أنه بحث خلال اللقاء دراسة الاتفاق على شراكة استراتيجيه طويلة الأجل على القمر الصناعى الجديد نايل سات 301 المقرر إطلاقه فى النصف الأول من العام المقبل، وأنه أكد للوفد السعودى على استعداد نايل سات لتوفير جميع الإمكانيات الفنية من أجل استمرار التعاون المثمر والناجح بين الشركة والمملكة العربية السعودية. من جانبه أثنى الدكتور ماجد عبد الله القصبى على الإمكانيات التى اطلع عليها خلال جولته فى نايل سات والتى تعمل بسواعد مصرية 100%، واصفاً النايل سات أنه شريك استراتيجى للمملكة العربية السعودية ويتم السعى دائماً على تنمية تلك الشراكة، مضيفاً أنه بحث خلال اجتماعه مع قيادات الشركة ِخطة العمل المشتركة خلال الفترة القادمة بما يعود بالنفع على البلدين خاصة فى ظل النهضة الكبيرة التى تشهدها مصر على كافة الاصعدة.

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