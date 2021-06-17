مدبولى يصدر قرارا باعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، قرار باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة العصايد الإعدادية المشتركةبديرب نجم بالشرقية من أعمال المنفعة العامة. ونشرت الجريدة الرسمية قرار باعتبار مشروع نزع ملمية العقار الذى تشغله مدرسة شنوفة الابتدائية بشبين الكوم بالمنوفية من أعمال المنفعة العامة.

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