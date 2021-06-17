السفير المصري في تونس يُوجّه «دعوة عشاء» لبعثة الأهلي

وجه السفير المصري إيهاب فهمي، في تونس، «دعوة عشاء» لبعثة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في منزله مساء اليوم.

وكان إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، وبرفقته طاقم السفارة، قد حرصوا على استقبال بعثة الأهلي، وحضور المران الأول للفريق الذي أقيم أمس الأربعاء في الملعب الفرعي باستاد حمادي العقربي في مدينة رادس.

ووجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي رئيس بعثة الفريق في تونس، الشكر إلى السفير المصري إيهاب فهمي، على جهوده وحفاوة استقباله لبعثة الأهلي.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة وحاسمة أمام الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، في السادسة مساء السبت المقبل على استاد حماد العقربي في مدينة رادس.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تونس لتسهيل مهمة الفريق في مباراة الإياب.