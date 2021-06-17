السفير المصري في تونس يُوجّه «دعوة عشاء» لبعثة الأهلي

وجه السفير المصري إيهاب فهمي، في تونس، «دعوة عشاء» لبعثة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في منزله مساء اليوم.
وكان إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، وبرفقته طاقم السفارة، قد حرصوا على استقبال بعثة الأهلي، وحضور المران الأول للفريق الذي أقيم أمس الأربعاء في الملعب الفرعي باستاد حمادي العقربي في مدينة رادس.
ووجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي رئيس بعثة الفريق في تونس، الشكر إلى السفير المصري إيهاب فهمي، على جهوده وحفاوة استقباله لبعثة الأهلي.
ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة وحاسمة أمام الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، في السادسة مساء السبت المقبل على استاد حماد العقربي في مدينة رادس.
ويسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تونس لتسهيل مهمة الفريق في مباراة الإياب.
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