مقتل 4 تجار مخدرات والقبض على آخرين في تبادل إطلاق نار مع الأمن بالفيوم

قُتل 4 عناصر إجرامية "تجار مخدرات"، وأُلقي القبض على 4 آخرين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمحافظة الفيوم.
وفي التفاصيل، استهدفت الأجهزة الأمنية (8 من العناصر الإجرامية، لإثنين منهم معلومات جنائية) كانوا مختبئين في منطقة زراعية بمركز سنهور القبلية بالفيوم، ويتاجرون في المواد المخدرة، وتبادلوا إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الأمن خلال عملية المداهمة.
وتمكنت أجهزة الأمن من السيطرة على الموقف وأسفر ذلك عن مقتل (4 من العناصر الإجرامية) وإصابة أحد أفراد الشرطة بطلق نارى، وأمكن ضبط باقى المتهمين وبحوزتهم (7 قطع أسلحة نارية – 505 طلقة مختلفة الأعيرة – 9 خزائن – كميات من المواد المخدرة – 8 دراجات نارية – 14 هاتف محمول ).
بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المإلى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والدراجات النارية لتسهيل تنقلاتهم.
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