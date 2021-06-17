انت الان تتابع تفاصيل خبر هنا عروض كازيون “الصيف” من 17 إلي 20 يونيو 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نتناول عروض كازيون صيف 2021, وذلك من 17 حتي 20 يونيو الجاري، أو إلي حين نفتذ الكمية المعروضة، وتجب الإشارة إلى انه تنطلق تلك العروض لصيف 2021، تحت مسمي “صيف ووفر” على العديد من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، كما تضمن كذلك المواد الغذائية الهامة، منها المراوح- البوتجازات- التكييفات- الشاشات، وغيرها من السلع والمنتجات الرئيسية لكل منزل في مصر، كما يُعلن ماركت كازيون بصورة مستمرة عن عروض تنافسية قوية، والتي بإمكانكم دائماً التعرف عليها عن طريق “مصر فايف” ، وذلك ضمن خدماته التي يقدمها لقراءه على مدار الساعة.

عروض كازيون “صيف ووفر”

يستطيع آي مواطن الاستفادة من عروض كازيون المطروحة من خلال آي من الفروع التابعة لماركت كازيون، والتي تجدها في المحافظات في مصر، كما يمكن كذلك الطلب وتصفح مجلة العروض “online”, كما ويمكن أيضاً التصفح من خلال الصفحة الرسمية للماركت على “فيس بوك”، أو من خلال الاتصال والتواصل مع أحد ممثلي خدمة العملاء على الخط الساخن 19609، ولكن يجب قبل ذلك التعرف على كتالوج العروض والتخفيضات التي يحتويها هذا المقال.

أيضاً ويعد “Kazyon market” من المؤسسات التجارية القوية فى جمهورية مصر العربية، حيث ينتظرها بصورة دورية شريحة عريضة من المستهلكين في مصر، وذلك لتضمنها على عروض بأسعار تنافسية مميزة، وخصومات ضخمة غير مسبوقة، وذلك على جميع السلع والاجهزة الكهربائية، بتخفيضات قد تصل إلى 50% على بعضها.

نظام تقسيط ماركت كازيون

يمكن الاستفادة من نظام التقسيط والذي قد اعلن عنه من ماركت كازيون، حيث يكون نظام التقسيط على 6 أشهر بدون فائدة على كافة الأجهزة الكهربائية، وذلك وفق ما نُشر في سابقاً على الصفحة الرئيسية للماركت على موقع فيس بوك.

عروض السوبر:

الأرز بأنواعه.

مختلف أنواع المشروبات الغازية.

مختلف أنواع العصائر.

منتجات الألبان.

أدوات المطبخ والمائدة.

المعجنات بكافة أنواعها.

وجبات خاصة للأطفال.

الشيكولاتات.

المقرمشات.

الحلويات.

البسكويت.

التوابل.

جميع المعلبات.

السمن.

الزيوت.

الفواكة.

الخضروات الطازجة.

ادوات ومنتجات التنظيف.

السلع الباردة والمجمدة،

منتجات العناية الشخصية.

الأجهزة الكهربائية>> مراوح- تكييفات- بوتجازات- أدوات المطبخ.

والآن يعرض “مصر فايف” عروض كازيون 2021، من 17 حتي 20/6/2021, أو حتى إنتهاء الكمية، والتي تتمثل فيما يلي: