/636204/أبو-جبل-يثير-الجدل-من-جديد-بعد-إستبعاده-من-مباراة-أسوان

أثار محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن علق اللاعب "بتويتة" مثيرة عبر موقع التغريدات القصيرة والمتوسطة " تويتر"، وذلك بعد أن تم إستبعاده من قائمة الفريق أمام أسوان في إطار مواجهات الجولة السادسة والعشرون من الدوري الممتاز.

وقال أبو جبل عبر الحساب الرسمي لتويتر: " وﷲ لتعجبنَّ كيفَ يُقلِّب ﷲ الموازين لِأجل دعواتك ، فصبرًا"، في إشارة لرفض اللاعب الإستبعاد من قائمة الفريق أمام أسوان في إطار مواجهات الجولة السادسة والعشرون من الدوري الممتاز.

أبو جبل يعلق على قرار إستبعاده

وأنتقد العديد من جماهير النادي الأبيض تصرف محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك ، على أساس أن تلك التصرفات تضعف من قوة اللاعبين قبل مواجهة أسوان في إطار مواجهات الجولة السادسة والعشرون من الدوري المصري الممتاز.

قائمة الزمالك لمواجهة أسوان

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” – محمد عواد

خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبدالغني – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي – أحمد عيد .

خط الوسط : طارق حامد- محمد أشرف “روقا” – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدى – أسامة فيصل .

اللاعبين الغائبين عن الزمالك

و غياب حازم إمام - فرجاني ساسي - حميد أحداد- أبو جبل - محمد عواد.

وخاض محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات منفردة بعد انتهاء التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الثلاثاء بملعب النادي.

وحرص عواد على تنفيذ جزء تدريبي بالتصدي للكرات الثابتة من محمود عبد الرازق “شيكابالا” ومحمد أشرف روقا لاعبي الفريق.

تألق محمود عبد الرازق “شيكابالا” صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق على هامش التدريبات مساء اليوم الثلاثاء.