رجل يتزوج 3 فتيات ويطلقهم في يوم واحد

في حادث أثار استغراب الكثير من المواطنين، خاصة رواد مواقع السوشيال ميديا بالتحديد، بعد قيام رجل بالأقدام على الزواج من 3 فتيات في ليلة واحده ، وبعد 30 يومًا من الزواج طلقهم في نفس اليوم أيضًا.

يرصد دوت الخليج فى السطور التالية القصة الكاملة لرجل تزوج 3 فتيات في يوم واحد وطلقهم أيضًا في ليله واحدة في القاهرة

تفاصيل الحكاية

ترجع تفاصيل الحكاية عندما لم يحضر الزوج حفل زفافه وأرسل لهم سائقًا خاصًا ليحضرهن إلى البيت الثلاثة، وعند وصولهن كانت الصدمة.

وقالت إحدى زوجاته أمام المحكمة بالقاهرة قائلة:" فوجئنا به نائما ولم يقابلنا وتغاضينا عن الموقف إلا انه واصل سلوكة المهين معنا ”.

وفي نفس السياق أضافت الزوجة الثانية أمام المحكمة أثناء سماع أقوالها في دعوى الخلع:" كان يتعمد بإستمرار إهانتنا في الشارع أمام الأغراب وأمام الجيران".

الزوجة الثالثة تتحدث عن التفاصيل

ثم قالت الزوجة الثالثة:" كل شوية بيقولى عايز اشرب.. ومش بيشرب، هو عايز بس يخلينى رايحة جاي .. وفى الآخر يزعق ليا.

الزوجات الثلاثة تقدمهن بقضية خلع مشتركة لدى محكمة الأسرة في القاهرة، التي قضت بخلعهن سويا بعد الاهانات التى تعرضن إليها قبل الزوج.

وأثارت الحادث جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي « فيسبوك» لاستغرابهم عن الحادثة وباتت التساؤلات تُطرح بشأن موافقة الثلاثة للزواج به من البداية»