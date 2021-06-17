البنك التجاري الدولي يحتفل بانتهاء الدورة الرابعة من برنامج "SME Academy" وتخريج 21 موظف

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احتفل البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) – أكبر بنك قطاع خاص في مصر – بانتهاء الدورة الرابعة من برنامج SME Academy، وذلك بعد إتمام 21 مشارك دراسة البرنامج بنجاح.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن احتفال بانتهاء الدورة الرابعة من برنامج SME Academy.

البنك التجاري الدولي يحتفل بانتهاء الدورة الرابعة من برنامج "SME Academy"

وقد صمم هذا البرنامج خصيصاً لتدريب وتأهيل الكوادر الشابة من الموظفين بهدف تحقيق خطة البنك لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وبما يضمن لها النمو المستدام.

كما يهدف البرنامج إلى تزويد هذه المواهب الشابة بالمعرفة اللازمة حول تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة فضلًا عن تطوير القدرات والمهارات الخاصة بكل فرد منهم.

وأقيم الاحتفال في شهر يونيو الجارى بمقر البنك بالقرية الذكية وذلك بحضور كلًا من الأستاذ/ شريف سامي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، والأستاذ/ حسين أباظة المسئول الرئيسي التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، والأستاذ/ أحمد عيسى الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والأستاذة/ حنان البرلسي القائم بأعمال رئيس قطاع المخاطر.

حسين أباظة يعرب عن اعتزازه بتطورالمشاركين في برنامج SME Academy

وفي هذا السياق، أعرب حسين أباظة عن اعتزازه وسعادته البالغة بتطورالمشاركين في برنامج SME Academy، وذلك من منطلق إيمانه بأن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد الأسس الداعمة لنمو وازدهار الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن البنك يتطلع إلى دورات SME Academy القادمة والمشاركين الناجحين في المستقبل.

ومن ناحية أخرى، أكد أحمد عيسى على التزام البنك بإضافة المزيد من الموظفين بإدارة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر تخريج أكثر من 100 موظف خلال الاثني عشر شهرًا القادمة على مدى 3 دورات تدريبية لدعم خطة نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك.

الجدير بالذكر أن هذه الدورة الرابعة من البرنامج التدريبي استمرت خلال الفترة من نوفمبر 2020 وحتى فبراير 2021، علما بأن فعاليات هذه الدورة تمت عبر المنصة الرقمية وذلك حرصًا على سلامة المشاركين والقائمين على التدريب على حد سواء في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا. وقد تضمن البرنامج العديد من النماذج التدريبية، ومن بينها النماذج الفنية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية المهارات الشخصية، والتعرف على باقة المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك، علمًا بأن البنك قام بتعيين من اجتاز البرنامج بنجاح في منصب مدير علاقات العملاء بإدارة الائتمان في قطاع الخدمات المصرفية للأعمال أو مسئول ائتمان بقطاع مخاطر الخدمات المصرفية للأعمال.

ويُعد برنامج "SME Academy" بمثابة المحرك الرئيسي لتطوير قدرات ومهارات الموظفين في مجالي الأعمال والمخاطر بقطاع الخدمات المصرفية للأعمال، ومنذ إطلاقه عام 2019، نجح البرنامج في تخريج أكثر من 65 موظف متخصص في هذه المجالات. فضلًا عن ذلك، قام البنك التجاري الدولي بإطلاق مجموعة من البرامج المصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن بينها إطلاق شريحة عملاء "Growth" وبرنامج سيدات الأعمال، وذلك في إطار مبادرة الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

يُذكر أن البنك التجاري الدولي يركز على تنمية القروض لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك بهدف الوصول إلى النسبة المستهدفة من إجمالي القروض الموجهة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع تمويل الشركات متناهية الصغر والتي تبلغ 25%. ومن ناحية أخرى، يؤمن البنك التجاري الدولي بالدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني الممارسات صديقة البيئة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة. ويعد برنامج "SME Academy" أحد الركائز الرئيسية في لخطة البنك التجاري الدولي لدعم توجه البنك المركزي المصري في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.