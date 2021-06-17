/636208/محمد-طلعت-رئيس-الشركة-الشرقية-للتطوير-العمرانى-مشروع-جينوفا-إضافة-قوية-لمنطقة-زايد

قال محمد طلعت رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للتطوير العمرانى، إن العمل يسير على قدم وساق بمشروع "جينوفا زايد "وأنه تم تمهيد أرض المشروع بالكامل ووضع الأسوار الجانبية استعدادا لبدء عمليات وضع الأساس خلال الفترة المقبلة ودخول شركات المقاولات التى ستقوم ببناء المشروع.

دوت الخليج، يتناول فى التقرير التالى ما جاء بشأن حديث محمد طلعت رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للتطوير العمرانى، عن مشروع «جينوفا» إضافة قوية لمنطقة زايد رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للتطوير العمرانى: يجرى العمل فى دخول المرافق الخاصة بالمنطقة وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للتطوير العمرانى أنه يجرى العمل حاليا فى دخول المرافق الخاصة بالمنطقة التى يقع بها المشروع من مياه وصرف صحى وغاز طبيعى وكهرباء وأن نسبة التنفيذ تجاوزت ٥٠ فى المائة. محمد طلعت: يجرى حاليًا عملية رصف كامل للمنطقة وأشار محمد طلعت أنه يجرى حاليا عملية رصف كامل للمنطقة التى يقع بها المشروع بالكامل وأن هناك تكثيف لمعدلات العمل ومواصلة الليل بالنهار للانتهاء من الرصف خلال فترة قصيرة . وشدد محمد طلعت أن مشروع جينوفا سيغير وجه المنطقة التى يقع بها المشروع بالكامل ويعد إضافة حقيقية لمنطقة زايد بالكامل حيث يضم المشروع وحدات سكنية سيتم تنفيذها على أعلى مستوى من التنفيذ والتشطيب كما سيضم المشروع مبنى إدارى وتجارى يضم أبرز التوكيلات العالمية وشدد رئيس الشركة الشرقية للتطوير العمرانى أن قرب موقع مشروع "جينوفا "من طريق مصر-اسكندرية الصحراوى يمنحه الكثير من المميزات وسيوفر الكثير من الخدمات التى يحتاجها رواد المشروع من مطاعم وكافيهات وتوكيلات تجارية كبرى .

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