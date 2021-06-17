/636209/وش-السعد-للدروايش-تاريخ-محمد-الصباحي-قبل-مباراة-الإسماعيلي-وغزل-المحلة

يخوض الإسماعيلي مواجهة هامة أمام غزل المحلة في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الإسماعيلة ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز ، ويدير اللقاء تحكيميا الحكم الدولي محمد الصباحي.

ولعب الإسماعيلي تحت قيادة محمد الصباحي في 12مباراة ، حقق الفوز في 5 مواجهات بينما تعادل الفريق في 6 وكانت الخسارة في لقاء وحيد، سجل معه مهاجمي الفريق 16 هدفا ، وتلقت شباكه 11 هدفا، وخرج حارس الدروايش بـ 3 كلين شيت.

مباريات الإسماعيلي مع الصباحي في الدوري

يوم 29 أبريل 2013 " موسم ملغى " تعادل مع اتحاد الشرطة 1 / 1 بالقاهرة ( عمرو السولية من ضربة جزاء )

يوم 19 فبراير 2014 تعادل مع المنيا 1 / 1 بالإسماعيلية ( جون آنطوى )

يوم 2 نوفمبر 2014 تعادل مع اتحاد الشرطة 1 / 1 بالقاهرة ( جون آنطوى )

يوم 3 يونيه 2015 تعادل مع المقاولون العرب 2 / 2 بالإسماعيلية ( شكرى نجيب وإيمانويل بناهينى / محمد فضل 2 فى فريقه الأسبق )

يوم 4 نوفمبر 2016 فاز على إنبى 2 / 1 بالإسماعيلية ( شكرى نجيب ومحمود متولى من ضربة جزاء )

يوم 16 نوفمبر 2017 فاز على طنطا 1 / صفر بطنطا ( ديجو كالديرون )

يوم 9 فبراير 2018 تعادل مع الداخلية صفر / صفر بالقاهرة

يوم 2 أبريل 2018 فاز على الزمالك 3 / 1 بالإسماعيلية ( محمود متولى وكريم بامبو وإبراهيم حسن )

يوم 13 سبتمبر 2018 فاز على إنبى 3 / 2 بالإسماعيلية ( كريستوفر مندوجا 2 وريتشارد بافور )

يوم 11 نوفمبر 2018 خسر من حرس الحدود صفر / 1 بالإسكندرية

يوم 24 يناير 2019 فاز على بتروجيت 1 / صفر بالقاهرة ( بنسيون شيلونجو )

يوم 30 يناير 2021 تعادل مع بيراميدز 1 / 1 بالإسماعيلية ( محمد عادل )

أشهر الصباحي للاعبي الإسماعيلي 20 بطاقة صفراء

3 إنذارات لمحمود متولى، إنذارين لكلا من سامح عبد الفضيل وكريم الضو ومحمد فتحى ومحمد صادق والنيجيرى أودا مارشال

وحصل على إنذار وحيد كلا من : عبد الحميد سامى والبرازيلى ألكسندرو لوبيز وأحمد ناصر ومحمد أبو المجد " بوشا " والكولومبى دييجو كالديرون ومحمد عواد

إبراهيم حسن ومحمد مجدى الجمل وطارق طه ومحمد فوزى والتونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد صبحى ومحمد بيومى والتونسى مروان الصحراوى

أشهر الصباحي للاعبي الإسماعيلي 3 بطاقات حمراء

طرد مباشر لمحمود حمد بعد إنذارين قام بطرد كلا من : كريم الضو والنيجيرى أودا مارشال. أحتسب ركلتين جزاء للإسماعيلي فى مباراة اتحاد الشرطة 2013، وفى مباراة إنبى 2016، بينما أحتسب ركلتين على الدروايش فى مباراة إنبى 2016، فى مباراة حرس الحدود 2018.