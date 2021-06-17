/636210/في-تبادل-إطلاق-النار-مع-الأمن-مقتل-4-تجار-مخدرات-والقبض-على-4-في-الفيوم

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس16 يونيو 2021، بقيادة وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، من استهداف 8 من العناصر الإجرامية، لإثنين منهم معلومات جنائية في مكان اختبائهم بمنطقة زراعية بمركز سنهور القبلية بمحافظة الفيوم، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة، مُتخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، ولدى شعورهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلتهم القوات بالمثل.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن نجاح الأجهزة الأمنية ، فى استهداف 8 من العناصر الإجرامية وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف ونتج عن ذلك عن مقتل 4 من العناصر الإجرامية، وإصابة أحد أفراد الشرطة بطلق نارى، وأمكن ضبط باقى المتهمين وبحوزتهم" 7 قطع أسلحة نارية – 505 طلقة مختلفة الأعيرة – 9 خزائن – كميات من المواد المخدرة – 8 دراجات نارية – 14 هاتف محمول " اعتراف المتهمين بمواجهتهم أمام جهات التحقيق عن الواقعة، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المإلى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والدراجات النارية لتسهيل تنقلاتهم.

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