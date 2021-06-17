/636211/نرصد-تفاصيل-أزمة-اعلان-نتيجة-الشهادة-الإعدادية-بالقاهرة-و-الجيزة-٢٠٢١
شهدت نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في القاهرة و الجيزة أزمة متصاعدة صباح اليوم، نتيجة عجز العشرات من أولياء الأمور و الطلاب في معرفة نتائجهم بسبب تكرار سقوط الصفحة موقع المديريتين علي صفحات التواصل الاجتماعي.
دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن ما شهدته نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في القاهرة و الجيزة، فيما يتعلق بسبب عجز أولياء الأمور عن النتيجة، وإليكم التفاصيل:-
نرصد تفاصيل أزمة اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة و الجيزة
تجمهر العشرات من أولياء الامور في مقر المديريتين في منطقة عبده باشا بالعباسية و بشارع بين الجناين بسبب في محاولة معرفة أولياء الامور معرفة نتائجهم.
وجه مجدي الجيار القائم بأعمال مدير مديرية التعليم في محافظة الجيزة، تعليمات مشددة بفتح المدارس الإعدادية في جميع الإدارات النتيجة و تسليمها نسخة من نتيجة الشهادة الإعدادية لتسليمها للطلاب بدون مقابل في محاولة لتخفيف الضغط عن أولياء الامور و تعريفهم بالنتيجة.
غضب بالقاهرة لصعوبة نشر الامتحانات
وفي محافظة القاهرة، شهدت النتيجة الإعدادية حالة من الغضب نتيجة بيع النتيجة لاحدي شركات الاتصالات المتعاقدة مع المديرية بأشراف المحافظة.
كما أدي حدوث حادثة لنجل وكيل وزارة التعليم بالقاهرة محمد عطيه الي تصاعد الازمة مع غياب قيادة قادرة علي اتخاذ خطوة لتخفيف من الازم.
كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قد اعتمد نتيجة امتحانات اتمام مرحلة التعليم الأساسى (الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي2020/2021) بنسبة نجاح ٨٣.٩ % .
وتقدم للامتحان ( ١٦٢٢٩٣) طالب وطالبة حضر منهم (١٦٠٤٣٢ ) نجح منهم ( ١٣٤٦٢٦) طالب وطالبة .
وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية ( ٢٦٦) طالب وطالبة وحصلت إدارة السيدة زينب التعليمية على أعلى نسب نجاح بلغت ٩٩.١٦% تلتها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح ٩٧.٧٧% وإدارة حلوان التعليمية بنسبة نجاح ٩٦.٩٧ %.
كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٦.٧% والمكفوفين بنسبة نجاح ٦٧.٦ % وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٩.٩% .
و اعتمد محافظ القاهرة نتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٣.٣ % والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٦٦.٩ % .
وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة اعتبارًا من مساء الغد عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة ww.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .
نرصد تفاصيل أزمة اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة و الجيزة ٢٠٢١
شهدت نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في القاهرة و الجيزة أزمة متصاعدة صباح اليوم، نتيجة عجز العشرات من أولياء الأمور و الطلاب في معرفة نتائجهم بسبب تكرار سقوط الصفحة موقع المديريتين علي صفحات التواصل الاجتماعي.
تجمهر العشرات من أولياء الامور في مقر المديريتين في منطقة عبده باشا بالعباسية و بشارع بين الجناين بسبب في محاولة معرفة أولياء الامور معرفة نتائجهم.
وجه مجدي الجيار القائم بأعمال مدير مديرية التعليم في محافظة الجيزة، تعليمات مشددة بفتح المدارس الإعدادية في جميع الإدارات النتيجة و تسليمها نسخة من نتيجة الشهادة الإعدادية لتسليمها للطلاب بدون مقابل في محاولة لتخفيف الضغط عن أولياء الامور و تعريفهم بالنتيجة.
وفي محافظة القاهرة ، شهدت النتيجة الإعدادية حالة من الغضب نتيجة بيع النتيجة لاحدي شركات الاتصالات المتعاقدة مع المديرية بأشراف المحافظة .
كما أدي حدوث حادثة لنجل وكيل وزارة التعليم بالقاهرة محمد عطيه الي تصاعد الازمة مع غياب قيادة قادرة علي اتخاذ خطوة لتخفيف من الازم.
كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قد اعتمد نتيجة امتحانات اتمام مرحلة التعليم الأساسى (الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي2020/2021) بنسبة نجاح ٨٣.٩ % .
تقدم للامتحان ( ١٦٢٢٩٣) طالب وطالبة حضر منهم (١٦٠٤٣٢ ) نجح منهم ( ١٣٤٦٢٦) طالب وطالبة .
وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية ( ٢٦٦) طالب وطالبة وحصلت إدارة السيدة زينب التعليمية على أعلى نسب نجاح بلغت ٩٩.١٦% تلتها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح ٩٧.٧٧% وإدارة حلوان التعليمية بنسبة نجاح ٩٦.٩٧ %.
كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٦.٧% والمكفوفين بنسبة نجاح ٦٧.٦ % وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٩.٩% .
و اعتمد محافظ القاهرة نتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٣.٣ % والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٦٦.٩ % .
وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة اعتبارًا من مساء الغد عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة ww.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .
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