لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تتابع مشروعات المنطقة الصناعية ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - زار وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد، برفقة عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعمرو عثمان، نائب المحافظ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.





وتضمنت جولة الوفد البرلمانى متابعة المنطقة الصناعية "54 مصنع، 58 مصنع، بيراميدز للإطارات وأول مصنع فى مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، فى صناعة الإطارات، كابسى، الضفاير، بورسعيد ستار للأسماك، مصنع افينا للمبات، شركة البورسعيدية للصناعات الغذائية، وعدد آخر من المصانع".



وشهدت الجولة تفقد الإنتاج داخل المصانع، والتعرف على مراحل التصنيع، وعدد العمالة ومعدلات الأداء، وسط إشادة من النواب بالمنطقة الصناعية ودورها فى جذب الاستثمار وإحداث طفرة تنموية فى المحافظة، والدعوة إلى تصدير هذه الفكرة للمحافظات الأخرى.



ويشارك فى الزيارة، النواب: محمد الحسينى، ومحمد وفيق، وكيلا اللجنة، وعمرو درويش، أمين السر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والنواب: أمل زكريا، إيمان الألفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، محمود البرعى، محسن أبو سمنة، أسامة الأشمونى، محمد طلبة عبد السلام.