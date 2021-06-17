صور.. غرفة الإسكندرية تستقبل سفير كينيا لبحث التعاون

جدة - نرمين السيد - واتفق الجانبان، وفقا لبيان صحفى، على أهمية زيادة التعاون الاقتصادى بين الدولتين، خصوصًا وأن البلدين تجمعهما عضوية "الكوميسا"، ما يسهل ويعظم من عمليات التبادل الاقتصادى.



وشدد الطرفان على ضرورة تعظيم حجم التجارة بين مصر وكينيا، ودراسة إقامة مركز لوجيستى فى المنطقة الاقتصادية بكينيا للمنتجات المصرية، للنفاذ بها إلى كينيا والدول المجاورة لها.

واتفق الجانبان على بذل جهود مشتركة من أجل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وكينيا فى المجالات المختلفة، كالمجال الصناعى، والإنتاج الزراعى والحيوانى، إلى جانب العمل على الاستفادة من الخبرات الصناعية المصرية فى مجالات تقديم الدعم الفنى والتدريب لقطاع الصناعة الكينى.

وفى ختام اللقاء، تبادل الطرفين تسليم دروع التكريم تقديراً للجهود المتضافرة والدور المتبادل بين غرفة الإسكندرية وسفارة كينيا فى دعم العلاقات المصرية الكينية.