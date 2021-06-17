السفير الكورى: الحكومة المصرية حريصة على دعم المستثمرين

جدة - نرمين السيد - أعرب السفير هونج عن شكره للوزير معيط لمشاركته فى المنتدى الذى نظمته السفارة الكورية بالقاهرة حول الإجراءات الحكومية لإصلاح الجمارك والضرائب رغم جدول أعماله المزدحم.

وأضاف أن حضور الوزير والمناقشات المفتوحة التى أجراها مع المستثمرين الكوريين يعكس حرص الحكومة المصرية على دعم المستثمرين ويعطى تطمينات للشركات الكورية العاملة فى مصر.

وأكد السفير هونج أن منتدى الأمس مع الزيارة الأخيرة التى قامت بها وزارة الدفاع الكورى لإدارة برنامج الاستحواذ (DAPA) إلى مصر وزيارة السفير إلى منطقة قناة السويس يومى 8 و 9 يونيو تهدف إلى استكشاف فرص استثمارية جديدة وفتح أفاق للتعاون الذى يعود بالمنفعة المتبادلة للجانبين.

وأعرب السفير هونج عن أمله فى أن تتوج هذه الجهود بإنجازات مثمرة مع زيارة الرئيس الكورى إلى مصر التى كان من المقرر إجراؤها العام الماضى ولكنها تأجلت بسبب الوباء.

وأشاد بجهود الحكومة المصرية فى دعم وتخفيف الصعوبات التى تواجه الشركات الكورية، لافتا إلى أن أفضل طريقة لتحفيز الاستثمارات الكورية فى مصر هى عرض قصص نجاح الشركات الكورية العاملة حاليًا فى مصر ومواصلة دعم وزارة المالية النشط للشركات لتحقيق الاستقرار فى أعمالها فى مصر.

وفى هذا الصدد، أشار السفير إلى أن 14 شركة كورية شاركت فى منتدى أمس، مضيفًا أن العرض الذى قدمته مصلحة الجمارك المصرية بشأن النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات ACI ساعد بشكل كبير على فهم أفضل للعديد من الشركات الكورية وأجاب على استفساراتهم ومخاوفهم بشأن النظام الجديد الذى سيتم تطبيقه اعتبارًا من 1 يوليو 2021.

وقال إن الاجتماع بين مسؤولى الوزارة والسفارة والشركات الكورية يوفر فرصة استثنائية لمناقشة خطط تعزيز علاقاتنا الثنائية، معربًا عن أمله فى عقد مثل هذه الاجتماعات بشكل دورى للحفاظ على الزخم.

من جانبه، ثمن الوزير معيط جهود السفير هونج في تعزيز التعاون الثنائى، معربا عن استعداده لمواصلة التنسيق الوثيق مع السفارة لتعزيز العلاقات الثنائية.

بالإضافة إلى ذلك، تبادل الجانبان وجهات النظر حول مذكرة التفاهم المقترحة لإجراء دراسة مشتركة حول جدوى الشراكة التجارية والاقتصادية بين كوريا ومصر، وكذلك التحديثات المتعلقة باتفاقية تجنب الازدواج الضريبى بين مصر وكوريا ومشروع تطوير نظام المشتريات الحكومية الإلكترونى.