اللواء طارق عواض: الداخلية المصرية داعم ومساهم فاعل فى مهام حفظ السلام

جدة - نرمين السيد - قال اللواء طارق عواض مدير المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام، إننا نجتمع اليوم فى مناسبة مهمة وقيمة لكل منتسبى المجتمع الدولى بل والإنسانية بأسرها وهى الاحتفال باليوم العالمى لحفظة السلام الذى يجسد مدى التقدير والاهتمام الدولى الذى تحظى به مهام حفظة السلام والعناصر المشاركة فيها، وذلك فى ضوء رسالتهم السامية، لتحقيق وحفظ وبناء السلم والأمن الدوليين وتجنيب الشعوب لويلات الحروب والنزاعات المسلحة.





وأضاف خلال تنظيم وزارة الخارجية، احتفالية بمناسبة اليوم الدولى لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة: لقد كانت وما زالت وزارة الداخلية المصرية وعلى مر العقود داعماً رئيسياً ومساهما فاعلاً فى مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إيماناً منها بأهمية الالتزام لدعم السلام والأمن على الساحة الدولية وتنفيذ تلك الرسالة على أرض الواقع فى مناطق النزاعات المختلفة فى العالم.

وتابع: بلغ عدد القوات المصرية 6.478 كادر شرطى، وإننا إذ نحتفل اليوم نوجه التحية لـ672 عنصرا شرطيا مصريا ينتشرون حالياً فى 5 بعثات لحفظ السلام على مستوى العالم من بينهم 54 عنصرا نسائيا شرطيا، ولذا كان التكريم واجبا للذين أدوا تلك المهمة الجليلة وعادوا بسلام إلى أوطانهم فأولى بنا أن نتوجه بالتحية والتقدير لمن أسهموا بما هو أكبر من ذلك فى سبيل حفظ السلام والأمن الدوليين ونعنى بهؤلاء الذين حافظوا بأرواحهم أو تعرضوا لإصابات نقول لهم: إننا نقف اليوم سالمين وآمنين بفضل جهودكم القيمة وتضحياتكم التى لن تنسى.

وأضاف، فقدت الشرطة عدد من أبنائها كان آخرهم اثنين من الكوادر المشاركين فى بعثة الأمم المتحدة فى إفريقيا الوسطى وهما عقيد شرطة شريف لطفى سعد، وأمين شرطة سامى عبد الونيس رحومه.

وقال: الوزارة تسعى عبر سياسة منهجية ضمن التوجه العام للدولة إلى تقديم الدعم الكامل لبعثات حفظ السلام الدولية بوصفها ركيزة أساسية لمنظمة الأمم المتحدة لصون السلام فى مناطق النزاعات المسلحة وأداة تنفيذية ناجزة تضطلع المنظمة باستخدامها لتقديم المساعدة للدول التى تشهد نزاعات داخلية أو خارجية والعمل على احتواء انعكاساتها السلبية على حياة وسلامة المدنيين وإصلاح ودعم مؤسسات إنفاذ القانون تماشياً مع المقررات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ومن جانبها، قالت مقدم صيدلى مى عمر المشاركة فى قوات حفظ السلام سابقآ: كان لدى سعادة غامرة عندما تم اختيارى للمشاركة فى قوات حفظ السلام، حيث تم تعيينى فى دارفور فى السودان وهو كان تحدى كبير لى، مضيفة: عملى ليس مكتبى ولكنه على مدار الساعة ويتطلب استعداد تام وكامل مع جميع الوحدات بالبعثة.