صندوق تحيا مصر ينظم قوافل المبادرة الرئاسية نور حياة فى 4 محافظات

جدة - نرمين السيد - نظم صندوق تحيا مصر، قوافل المبادرة الرئاسية "نور حياة" على مدار يومين، للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار لدى المواطنين البالغين وذلك فى مركز شباب كفر المياسرة بدمياط، ومركز شباب بنى مر بأسيوط، ومركز شباب بهبشين ببنى سويف، ومركز شباب كوم حمادة بالبحيرة.





وقال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن القافلة الواحدة تستقبل 600 مواطن على مدار يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع، وتجرى كشف الرمد على المواطنين، وتحويل الحالات المتطلبة عمليات المياه البيضاء إلى المستشفيات التابعة للمبادرة بكل محافظة، بالإضافة إلى صرف العلاج والنظارات الطبية من داخل القافلة.

وأضاف أن المبادرة قدمت خدمة الرعاية الصحية منذ إطلاقها فى فبراير 2019 لنحو مليون و200 ألف مواطن، بالإضافة إلى توفير 205 آلاف نظارة طبية، وصرف العلاج لنحو 90 ألف مريض فى 19 محافظة هى: السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، الاسكندرية، دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج، ومطروح.

وأوضح عبد الفتاح أن المبادرة يتم تقديم خدماتها فى إطار التنسيق مع المشروعات التى تنفذها الدولة لتطوير الريف المصرى، مشيرا إلى أن الصندوق يعمل على تحقيق التكامل بين البرامج والخدمات التى يوفرها فى مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية، ومختلف المشروعات المنفذة من خلال مبادرة حياة كريمة.

وأشار إلى أن مبادرة نور حياة إحدى مبادرات محور الرعاية الصحية الذى ينفذ من خلالها الصندوق العديد من الحملات والمبادرات رعاية صحة المصريين، ومن بينها مبادرة يوم جديد لتوفير حضانات الأطفال المبتسرين، ومبادرة كلنا جنبك لإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي، ذلك إلى جانب القوافل الطبية الشاملة التى ينفذها الصندوق بالمناطق النائية والحدودية.

وينفذ صندوق تحيا مصر مبادرة نور حياة بتكليف من رئيس الجمهورية، ومن ناحيتها توفر وزارة الداخلية الدعم الكامل للمبادرة من خلال تسخير تجهيزات المستشفيات التابعة للوزارة لإجراء الكشف الطبى والعمليات الجراحية، كما جرى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم الفنى للمبادرة.

يذكر أن الصندوق رصد مليار جنيه لتنفيذ مبادرة نور حياة، وقام بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات فى المبادرة باسم 037037- مبادرة نور حياة، فى كل البنوك المصرية، كما يستقبل الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.