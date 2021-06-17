38 مليون جنيه منح لطلاب الجامعة المصرية اليابانية فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، اليوم الخميس، عن وضع برنامج للمنح الدراسية بالجامعة لجذب الطلاب المتميزين وذوى التفوق العلمى، الأخلاقى، الرياضى، التربوى.





وقال الجوهرى، فى بيان صحفى، إن البرنامج يهدف لإعداد جيل من الخريجين يكونوا قدوة وقادة للمجتمع فى المستقبل من خلال تقديم أعلى مستويات التعليم وتخريج كوادر علمية تشارك فى مسيرة البناء والتنمية. وأشار إلى أن المنح الدراسية المختلفة والمقدمة من كل من القطاع الخاص المصرى واليابانى ومؤسسات المجتمع المدنى، لدعم طلاب مرحلة البكالوريوس من المتفوقين والمتميزين علمياً والطلاب السوريين المتواجدين بمصر بلغت 38 مليون جنيه. وأضاف رئيس الجامعة اليابانية، أن هناك منح مخصصة لطلاب الجامعة من أبناء شهداء الجيش والشرطة إذ يحصلون على إعفاء 100% من المصروفات الدراسية والإقامة والتغذية عند التحاقهم بالجامعة.



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