غدا.. اضطراب الملاحة البحرية بخليج السويس وطقس حار بالقاهرة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب البلاد .
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة ، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، واضطراب فى الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 60 ل 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج 3 ل 5 أمتار .
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة : القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.
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