3 آلاف متفرج يحضرون مباراة الأهلى والترجى فى القاهرة

علمت " دوت الخليج " أن مباراة الأهلى والترجى المقرر إقامتها السبت 26 يونيو الجارى ستكون بحضور جماهيرى على ستاد الأهلى بالسلام في إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وتم الاستقرار على حضور 10% فقط من سعة الاستاد الذي يتسع لحوالى 30 ألف متفرج، ليصبح عدد الجماهير التى ستحضر اللقاء 3 آلاف متفرج كأول مباراة يخوضها الفريق هذا الموسم بوجود جماهيره بسبب جائحة كورونا التى تسببت فى غياب الجماهير عن المباريات الأفريقية.

ومن المقرر أن يعلن النادي الأهلى عن تذاكر المباراة قريبا بجانب الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لحضور المباراة ومن المتوقع أن تكون مسحة سلبية لفيروس كورونا لكل الجماهير التى ستحضر اللقاء.

فى الوقت نفسه، وافق الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" في وقت سابق على حضور الجماهير لمباراة الذهاب على ستاد رادس الأولمبى فى العاصمة التونسية ومن المنتظر أن يحضر 5 آلاف مشجع فى مباراة السبت المقبل وسيكون عدد الجماهير أكبر هناك نظرا لزيادة سعة الملعب الذي يصل إلى 60 ألف متفرج.

وتأهل الأهلى إلى المباراة على حساب صن داونز الجنوب أفريقى فى ربع النهائى بالفوز بهدفين دون رد فى القاهرة والتعادل بهدف فى جنوب أفريقيا، بينما جاء تأهل الترجى على حساب شباب بلوزداد الجزائي بعد التعادل 2-2 فى مجموع المباراتين وحسم بطاقة الصعود بركلات الترجيح.