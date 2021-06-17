استمرار إدخال معدات ومواد إعادة الإعمار والطواقم المصرية إلى قطاع غزة

تواصلت، اليوم الخميس، عمليات إدخال معدات ومواد إعادة الإعمار والطواقم الفنية المصرية إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البرى، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية.
وأكدت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر، إدخال اليوم 8 معدات بسائقيها والطواقم الفنية المصرية؛ للعمل في مشروعات إعادة الإعمار بغزة، مشيرة إلى أن إجمالي ما تم إدخال حتى الآن بلغ 48 معدة بسائقيها وطواقم العمل؛ للمساهمة في إعادة إعمار غزة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، علاوة على كميات كبيرة من مواد البناء وإعادة الإعمار.
وأشارت المصادر إلى الاستمرار فى إدخال المعدات ومواد الإعمار والطواقم الفنية المصرية، بخلاف المساعدات الإنسانية.
يذكر أنه تم تشغيل معبر رفح البرى "استثنائيا" منذ يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضى؛ لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات ومواد ومعدات إعادة الإعمار بأطقمها الفنية المصرية، علاوة على عبور العالقين من الجانبين.
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