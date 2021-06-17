آخر أخبار صندوق دوت الخليج 17-6-2021

صندوق دوت الخليج ، من بين المؤسسات الوطنية المختلفة التى تدعم وتناصر الدولة المصرية، فى كافة مراحلها التنموية حيث أنه قدم العديد من المساعدات إلى كل فئات المجتمع، وساهم بقوة فى كل المشاريع التنموية القومية والخاصة التى تقيمها الدولة المصرية.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير ما جاء بشأن المجهودات الكبيرة التى يبذلها صندوق دوت الخليج خلال الفترة الماضية، وإليكم التفاصيل:-

صندوق دوت الخليج 2021

تأسيس الصندوق جاء بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، عام 2014 وقدم نصف ثروته كنوع من الدعم لصالح الصندوق، وهو الأمر الذى لاقى قبول واسع من قبل العديد من المواطنين ورجال الأعمال، حتى أن الكثير منهم اندفع موجهًا دعمًا كاملًا للصندوق الذى يساهم فى إقامة المشاريع التنموية والقومية.

صندوق دوت الخليج.. دعم لكل الفئات

صندوق دوت الخليج، ينتشر فى أغلب محافظات الجمهورية وله العديد من الاسهامات الممتدة فى المحافظات حيث أنه يقدم الكثير من المبادرات والمشاريع التى تهم المواطنين فى مصرن كما يوفر آلاف فرص العمل من أجل الشباب، ولديه عدد هائل من الشباب المتطوعين الذى يقدمون الكثير من الخدمات من أجل المواطنين.

صندوق دوت الخليج، يطلق دائمًا العديد من المبادرات التى تهم المواطنين فى مصر، خاصة تلك التى تخص الطبقة الوسطى والفقيرة، حيث أنه قدم دعمًا للمواطنين إبان السيول المائية التى ضربت فى عدد من القرى فى الريف المصرى، كما أسس مبادرة «دكان الفرحة» التى تكفلت بتجهيز 2000 فتاة يتيمة من أجل الزواج، حيث ضمن أجهزة كهربائية وأدوات منزلية وغيرها من الأمور.

كيفية التبرع لصالح صندوق دوت الخليج

يمكن التبرع لصالح صندوق دوت الخليج، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاصة بصندوق دوت الخليج، والتواصل مع المسئولين لتقديم التبرع الممكن، وذلك من خلال اتباع التوجيهات الموجودة بالموقع الإلكتروني لصندوق دوت الخليج.

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مؤخرًا حرك صندوق دوت الخليج، العديد من القوافل الغذائية والطبية الموجهة إلى قطاع غزة، وذلك من أجل إعادة الإعمار ودعم المواطنين الذين تضرروا من القصف المستمر من القوات الإسرائيلية، وهو ما أحدث العديد من التلفيات فى القطاع ومن منطلق أساسه إنساني تم التوجيه بالعديد من القوافل إلى هؤلاء المواطنين الفلسطينين المتضررين من القصف الذى استمر لمدة 11 يوم.