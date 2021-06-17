/636212/بمشاركة-الضباط-والمجندين-حملة-للتبرع-بالدم- في-مديرية-أمن-جنوب-سيناء

نظمت مديرية أمن جنوب سيناء بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الخميس 16 يونيو 2021، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية، حملة للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة في معسكر قوات أمن طور سيناء بمديرية أمن جنوب سيناء، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن تنظيم مديرية أمن جنوب سيناء بوزارة الداخلية، لحملة للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة.

وفي السياق ذاته، أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية، ولجميع المتبرعين من رجال الشرطة بها على هذا الدور الإنساني الذي يُسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

بمشاركة الضباط والمجندين.. حملة للتبرع بالدم في مديرية أمن جنوب سيناء

جاء ذلك في إطار الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات، ولاسيما المساهمة في رعاية المرضى.

وفي سياق أخر كانت وجهت وزارة الداخلية توجيه القوافل الخدمية والإنسانية بكافة المحافظات فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

فى ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى وإستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

وإستمراراً لتفعيل مبادرة "كلنا واحد.. معك فى قريتك" تحت رعاية السيد/رئيس الجمهورية، فقد واصلت وزارة الداخلية توجيه القوافل (خدمية – إنسانية) .. إستهدفت عدد من القرى بنطاق محافظتى (المنوفية، قنا) لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين ، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية "مواد غذائية متنوعة" بالمجان على المواطنين ، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان ، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك القرى الأمنية والخدمية.