/636213/حمادة-طلبة-أتمنى-أن-يتعلم-بن-شرقى-وزيزو-من-تجربة-فرجانى-ساسى

وجه حمادة طلبة نجم الزمالك السابق رسالة لوم لفرجانى ساسى لاعب الزمالك السابق، بعد رحيله عن الفريق الأبيض.

وقال طلبة فى برنامج "60 دقيقة" على شاشة أون سبورت 2:” أتمنى أن يتعلم بن شرقى وزيزو من تجربة فرجانى ساسى، لأن الزمالك يستحق التضحية من أجله هو كيان كبير، وساسى كان يتلاعب بمشاعر الجماهير، والجماهير هى من تصنع النجم، لا تريد التواجد مع السلامة والنادى لا يقف على أحد.

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واضاف قائلاً:”: إمام عاشور تلقى فرصة جديدة، وقادر على التمسك بها والانضمام إلى المنتخب، هو من أفضل اللاعبين في مركزه بالدوري، وأتمنى أن يركز فقط في الملعب ويجب على اللاعبين الكبار أن يتحدثوا معه.

وأستكمل قائلاً:”: لو كنت متواجد الان مع اللاعبين كنت سأحاول عزلهم عن المشاكل والأزمات للتركيز في الدوري، لدينا مباريات صعبة، خاصة أنه لم يتبقى إلا بطولتي الدوري والكأس لإسعاد جماهير الزمالك.

واختتم قائلاً:”: لا يمكن الاستهانة بفريق أسوان، فريق كبير ولديه مدرب جيد، خاصة بعد مباراة المصري الأخيرة في الكأس ونجاحهم في العودة من الخسارة وإقصاء المصري من الكأس.

جاءت قائمة الزمالك لمباراة أسوان كالتالى:-

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش – محمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبدالغنى- محمود حمدى الونش- محمد عبدالشافى- حمزة المثلوثى- أحمد عيد.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى- مروان حمدى- أسامة فيصل

خط الوسط: طارق حامد- محمد أشرف روقا- إسلام جابر- محمود عبدالعزيز- إمام عاشور- أحمد سيد زيزو- محمود عبدالرازق شيكابالا- يوسف أوباما- أشرف بن شرقى.

فاز الزمالك فى 13 مباراة وأحرز 42 هدفاً وفاز أسوان مرة واحدة وسجل 10 أهداف وفرض التعادل 7 مرات آخرها بدون أهداف. كما كان اللقاء الآخير انتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أسوان، ضمن منافسات الدور الأول من الموسم الجاري. موعد مباراة الزمالك وأسوان تقام مباراة الزمالك وأسوان غدا الخميس الساعة التاسعة مساءً، وتذاع على قناة ”أون تيم سبورت".